यूपी: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आज पहुंचेंगे 148 करोड़, छात्रवृत्ति आई या नहीं, ऐसे चेक करें स्टेटस

UP Scholarship 2025-26: उत्तर प्रदेश सरकार 3 अक्तूबर 2026 को 4.60 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में 148 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति भेजने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में सुबह 10 बजे आयोजित कार्यक्रम में वितरण प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत करेंगे। सरकार के अनुसार, छात्रवृत्ति व्यवस्था को स्वचालन से जोड़ने के बाद वितरण में पारदर्शिता बढ़ी है। साथ ही पात्र छात्रों तक राशि समय पर पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।

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