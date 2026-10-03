इंडियन आर्मी का इंटर्नशिप प्रोग्राम: इंजीनियरिंग छात्रों के लिए सेना से जुड़ने का अवसर, इस दिन तक करें आवेदन
भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इंटर्नशिप के लिए आवेदन मांगे हैं। पंचकूला में होने वाली तीन महीने की इंटर्नशिप में विद्यार्थियों को आधुनिक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिलेगा। आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्तूबर है।
विस्तार
भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह इंटर्नशिप पंचकूला, हरियाणा में ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इसमें चयनित विद्यार्थियों को भारतीय सेना के लिए एक आधुनिक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म तैयार करने से जुड़े काम करने का मौका मिलेगा।
इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ डाटाबेस, एपीआई, यूआई और टेस्टिंग जैसे क्षेत्रों में भी व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा।
इंटर्नशिप की मुख्य बातें
- बीटेक/बीई या समकक्ष योग्यता वाले विद्यार्थी आवेदन के पात्र हैं।
- एआईसीटीई एकेडमिक क्रेडिट और हर महीने 75,000 रुपये तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा।
- चयनित उम्मीदवारों को ऑफर लेटर और जॉइनिंग से जुड़ी जानकारी उनके डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रोजेक्ट में होगी भागीदारी
इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की अवधि तीन महीने है और इसकी शुरुआत एक नवंबर, 2026 से होगी। इस दौरान चयनित उम्मीदवारों को एक एंटरप्राइज-ग्रेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के डिजाइन, डेवलपमेंट और भविष्य में होने वाले सुधारों से जुड़े कार्यों में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसमें एसेट और उपकरण रजिस्ट्रेशन, फॉल्ट एवं सर्विस रिक्वेस्ट, मेंटेनेंस, रिपेयर, स्पेयर और सर्विस लेवल से जुड़ी गतिविधियों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैनेज करने की सुविधा होगी।
तकनीकी कौशल हैं जरूरी
इस इंटर्नशिप के लिए बीटेक/बीई या समकक्ष योग्यता वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की विशेषज्ञता कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों से फुल स्टैक डेवलपमेंट, जावा, स्प्रिंग एमवीसी, रेस्ट एपीआई, पोस्टग्रेएसक्यूएल, रिएक्ट, एचटीएमएल5, सीएसएस3 और जावास्क्रिप्ट जैसी तकनीकी स्किल्स की अपेक्षा की गई है।
स्टाइपेंड और प्रमाणपत्र
इस इंटर्नशिप के तहत विद्यार्थियों को 15 एआईसीटीई एकेडमिक क्रेडिट और हर महीने 75,000 रुपये तक का स्टाइपेंड मिलेगा। हालांकि, स्टाइपेंड की अंतिम राशि इंटर्न की उपस्थिति के आधार पर तय की जाएगी।
इसके अलावा, इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी करने पर सरकारी प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को भविष्य के कॅरिअर के लिए अपनी प्रोफाइल मजबूत करने का अवसर मिलेगा।
चयनित उम्मीदवारों को जॉइनिंग के समय वर्तमान डिग्री का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से जारी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, सरकारी पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की मूल प्रति के साथ फोटोकॉपी जमा करनी होगी। इस इंटर्नशिप में पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है।
ऐसे करें आवेदन
- उम्मीदवार आवेदन के लिए एआईसीटीई के नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल पर स्टूडेंट अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर, 2026 निर्धारित की गई है।
- चयन प्रक्रिया में आवेदन की स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू या टेक-होम टास्क आदि को शामिल किया गया है।
- चयनित उम्मीदवारों को ऑफर लेटर और जॉइनिंग से जुड़ी जानकारी उनके डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार एआईसीटीई की आधिकारिक वेबसाइट aicte.gov.in/ विजिट कर सकते हैं।
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