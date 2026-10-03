इंडियन आर्मी का इंटर्नशिप प्रोग्राम: इंजीनियरिंग छात्रों के लिए सेना से जुड़ने का अवसर, इस दिन तक करें आवेदन

स्टाइपेंड और प्रमाणपत्र

इस इंटर्नशिप के तहत विद्यार्थियों को 15 एआईसीटीई एकेडमिक क्रेडिट और हर महीने 75,000 रुपये तक का स्टाइपेंड मिलेगा। हालांकि, स्टाइपेंड की अंतिम राशि इंटर्न की उपस्थिति के आधार पर तय की जाएगी।



इसके अलावा, इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी करने पर सरकारी प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को भविष्य के कॅरिअर के लिए अपनी प्रोफाइल मजबूत करने का अवसर मिलेगा।



चयनित उम्मीदवारों को जॉइनिंग के समय वर्तमान डिग्री का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से जारी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, सरकारी पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की मूल प्रति के साथ फोटोकॉपी जमा करनी होगी। इस इंटर्नशिप में पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है।