एनआईओएस: 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी, 22 अक्तूबर से होगी शुरुआत, नोट करें पूरा कार्यक्रम

परीक्षा की तारीख विषय और कोड

22 अक्तूबर संस्कृत व्याकरण (346), परिवहन की मूल बातें (379), बौद्ध दर्शन (381)

23 अक्तूबर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (376)

24 अक्तूबर भूगोल (316)

28 अक्तूबर अंग्रेजी (302)

29 अक्तूबर चित्रकला (332)

31 अक्तूबर गणित (311), परिवहन एवं गोदाम प्रबंधन (377)

2 नवंबर भौतिक विज्ञान (312), इतिहास (315), पर्यावरण विज्ञान (333), पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (339)

4 नवंबर हिंदी (301), रोजगारपरक कौशल एवं उद्यमिता (350), इन्वेंटरी मैनेजमेंट (378)

5 नवंबर जीव विज्ञान (314), लेखांकन (320), विधि का परिचय (338), सैन्य इतिहास (375)

6 नवंबर व्यवसाय अध्ययन (319)

12 नवंबर कंप्यूटर विज्ञान (330), समाजशास्त्र (331), पर्यटन (337), शारीरिक शिक्षा (373)

17 नवंबर रसायन विज्ञान (313), राजनीति विज्ञान (317), जनसंचार (336), सैन्य अध्ययन (374)

18 नवंबर बंगाली (303), तमिल (304), उड़िया (305), गुजराती (307), पंजाबी (310), अरबी (341), फारसी (342), मलयालम (343), सिंधी (344), भोटी भाषा (380)

20 नवंबर संस्कृत (309)

21 नवंबर अर्थशास्त्र (318)

25 नवंबर गृह विज्ञान (321)

26 नवंबर डेटा एंट्री ऑपरेशंस (थ्योरी) (336)

28 नवंबर मनोविज्ञान (328), भारतीय सांकेतिक भाषा (382)

1 दिसंबर हाउसकीपिंग (356), कैटरिंग मैनेजमेंट (357), फूड प्रोसेसिंग (358), होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस (360), फलों और सब्जियों का परिरक्षण (363), वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट (थ्योरी) (622), कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशंस (631), डेटा एंट्री ऑपरेशंस (632), वेब डेवलपमेंट (660), सीआरएम डोमेस्टिक वॉइस (661), कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली एंड मेंटेनेंस (663), योग सहायक (667)

2 दिसंबर उर्दू (306), वेद अध्ययन (345), उद्यमिता (349)

4 दिसंबर भारतीय दर्शन (347), कृषि: उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन (383), नाट्यकला (385)