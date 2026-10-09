एनआईओएस: 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी, 22 अक्तूबर से होगी शुरुआत, नोट करें पूरा कार्यक्रम
एनआईओएस ने अक्तूबर 2026 सत्र की 10वीं और 12वीं की सैद्धांतिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं अक्तूबर से दिसंबर तक चलेंगी। दोनों कक्षाओं की पूरी डेटशीट नीचे दी गई है।
विस्तार
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने अक्तूबर 2026 सत्र की माध्यमिक यानी कक्षा 10वीं और उच्चतर माध्यमिक यानी कक्षा 12वीं की सैद्धांतिक परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षाएं 22 अक्तूबर 2026 से शुरू होंगी।
परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी विषयवार तारीख, विषय कोड और परीक्षा का समय एनआईओएस की आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर देख सकते हैं।
परीक्षा कार्यक्रम से जुड़ा नोटिस निदेशक (मूल्यांकन) की ओर से जारी किया गया है। एनआईओएस ने क्षेत्रीय निदेशकों को भी अपने-अपने क्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर डेटशीट अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।
एनआईओएस 10वीं की डेटशीट 2026
कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम 22 अक्तूबर से शुरू होकर 7 दिसंबर 2026 तक निर्धारित है। अधिकांश परीक्षाएं दोपहर की पाली में होंगी। हालांकि, कुछ विषयों की परीक्षा अवधि अलग रखी गई है। कक्षा 10वीं का विषयवार परीक्षा कार्यक्रम:
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परीक्षा की तारीख
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विषय और कोड
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22 अक्तूबर
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लोक कला (244), वेद अध्ययन (245), लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट (258), प्रिंसिपल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट (259), शारीरिक शिक्षा (273)
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23 अक्तूबर
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लेखांकन (224), भारतीय सांकेतिक भाषा (230), चित्रकला (225)
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28 अक्तूबर
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बंगाली (203), मराठी (204), तेलुगु (205), गुजराती (207), कन्नड़ (208), पंजाबी (210), असमिया (228), नेपाली (231), मलयालम (232), उड़िया (233), भोटी भाषा (234), अरबी (235), फारसी (236), तमिल (237), सिंधी (238)
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29 अक्तूबर
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डेटा एंट्री ऑपरेशंस (थ्योरी) (229)
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31 अक्तूबर
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गृह विज्ञान (216)
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2 नवंबर
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संस्कृत (209), बौद्ध दर्शन (241), रोजगारपरक कौशल (250), सैन्य अध्ययन (274)
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4 नवंबर
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मनोविज्ञान (222)
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5 नवंबर
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गणित (211)
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6 नवंबर
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विज्ञान (212)
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12 नवंबर
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अंग्रेजी (202)
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17 नवंबर
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व्यवसाय अध्ययन (215)
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18 नवंबर
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हिंदी (201)
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20 नवंबर
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अर्थशास्त्र (214), नाट्यकला (285)
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21 नवंबर
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सामाजिक विज्ञान (213)
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25 नवंबर
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भारतीय संस्कृति और विरासत (223)
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26 नवंबर
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उर्दू (206)
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28 नवंबर
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हिंदुस्तानी संगीत (242)
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1 दिसंबर
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संस्कृत व्याकरण (246), उद्यमिता (249)
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2 दिसंबर
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बेकरी और कन्फेक्शनरी (256), कटिंग एंड टेलरिंग (605), ड्रेस मेकिंग (606), बेसिक कंप्यूटिंग प्रमाणपत्र (सैद्धांतिक) (608), ब्यूटी कल्चर एंड हेयर केयर (612), डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रमाणपत्र (613), योग प्रमाणपत्र (614), भारतीय कढ़ाई प्रमाणपत्र (628), ब्यूटी थेरेपी (640), हेयर केयर एंड स्टाइलिंग (641), हैंड एंड फुट केयर (642)
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4 दिसंबर
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कर्नाटक संगीत (243)
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5 दिसंबर
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भारतीय दर्शन (247)
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7 दिसंबर
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संस्कृत साहित्य (248)
अधिकांश विषयों की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। कुछ विषयों के लिए परीक्षा दो घंटे या ढाई घंटे की निर्धारित है। इसलिए विद्यार्थियों को अपने विषय के सामने दिया गया समय ध्यान से देखना चाहिए।
एनआईओएस 12वीं की डेटशीट 2026
कक्षा 12वीं की सैद्धांतिक परीक्षाएं भी 22 अक्तूबर 2026 से शुरू होंगी। विषय के अनुसार परीक्षा की अवधि अलग-अलग हो सकती है। कक्षा 12वीं का विषयवार परीक्षा कार्यक्रम:
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परीक्षा की तारीख
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विषय और कोड
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22 अक्तूबर
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संस्कृत व्याकरण (346), परिवहन की मूल बातें (379), बौद्ध दर्शन (381)
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23 अक्तूबर
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प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (376)
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24 अक्तूबर
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भूगोल (316)
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28 अक्तूबर
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अंग्रेजी (302)
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29 अक्तूबर
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चित्रकला (332)
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31 अक्तूबर
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गणित (311), परिवहन एवं गोदाम प्रबंधन (377)
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2 नवंबर
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भौतिक विज्ञान (312), इतिहास (315), पर्यावरण विज्ञान (333), पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (339)
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4 नवंबर
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हिंदी (301), रोजगारपरक कौशल एवं उद्यमिता (350), इन्वेंटरी मैनेजमेंट (378)
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5 नवंबर
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जीव विज्ञान (314), लेखांकन (320), विधि का परिचय (338), सैन्य इतिहास (375)
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6 नवंबर
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व्यवसाय अध्ययन (319)
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12 नवंबर
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कंप्यूटर विज्ञान (330), समाजशास्त्र (331), पर्यटन (337), शारीरिक शिक्षा (373)
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17 नवंबर
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रसायन विज्ञान (313), राजनीति विज्ञान (317), जनसंचार (336), सैन्य अध्ययन (374)
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18 नवंबर
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बंगाली (303), तमिल (304), उड़िया (305), गुजराती (307), पंजाबी (310), अरबी (341), फारसी (342), मलयालम (343), सिंधी (344), भोटी भाषा (380)
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20 नवंबर
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संस्कृत (309)
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21 नवंबर
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अर्थशास्त्र (318)
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25 नवंबर
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गृह विज्ञान (321)
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26 नवंबर
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डेटा एंट्री ऑपरेशंस (थ्योरी) (336)
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28 नवंबर
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मनोविज्ञान (328), भारतीय सांकेतिक भाषा (382)
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1 दिसंबर
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हाउसकीपिंग (356), कैटरिंग मैनेजमेंट (357), फूड प्रोसेसिंग (358), होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस (360), फलों और सब्जियों का परिरक्षण (363), वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट (थ्योरी) (622), कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशंस (631), डेटा एंट्री ऑपरेशंस (632), वेब डेवलपमेंट (660), सीआरएम डोमेस्टिक वॉइस (661), कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली एंड मेंटेनेंस (663), योग सहायक (667)
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2 दिसंबर
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उर्दू (306), वेद अध्ययन (345), उद्यमिता (349)
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4 दिसंबर
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भारतीय दर्शन (347), कृषि: उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन (383), नाट्यकला (385)
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5 दिसंबर
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जेंडर स्टडीज (340), संस्कृत साहित्य (348)
अधिकांश विषयों के लिए परीक्षा का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है। कुछ व्यावसायिक और कौशल आधारित विषयों की परीक्षा दो या ढाई घंटे की होगी। विद्यार्थी अपनी विषयवार तारीख और समय का मिलान डेटशीट से जरूर कर लें।
विद्यार्थियों को किन निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए?
एनआईओएस की ओर से जारी सूचना में परीक्षा शुल्क और परीक्षा में शामिल होने से संबंधित जरूरी बातें भी स्पष्ट की गई हैं।
- परीक्षा शुल्क जमा करने वाले पात्र विद्यार्थियों को सैद्धांतिक परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा केंद्र पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
- विद्यार्थी एनआईओएस की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
- प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए परीक्षा शुरू होने से पहले 15 मिनट का समय दिया जाएगा।
- प्रवेश पत्र और डेटशीट में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
एनआईओएस के अनुसार, अंतिम परीक्षा के लगभग सात सप्ताह बाद परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। सफल विद्यार्थियों को अंकपत्र-सह-प्रमाणपत्र और माइग्रेशन-सह-स्थानांतरण प्रमाणपत्र उनके संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से दिए जाएंगे।
कुछ क्षेत्रीय केंद्रों के लिए परीक्षा की तारीखें अलग
हां, डेटशीट में कुछ क्षेत्रीय केंद्रों के लिए विशेष तारीखें भी दी गई हैं।
- गंगटोक क्षेत्रीय केंद्र: संस्कृत व्याकरण (346), परिवहन की मूल बातें (379) और बौद्ध दर्शन (381) की परीक्षा 27 अक्तूबर 2026 को होगी। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (376) की परीक्षा 3 नवंबर 2026 को निर्धारित है।
- देहरादून और प्रयागराज क्षेत्रीय केंद्र: संस्कृत (309) की परीक्षा 3 दिसंबर 2026 को होगी।
इन केंद्रों से जुड़े विद्यार्थियों को सामान्य डेटशीट के साथ अपने क्षेत्रीय केंद्र के लिए निर्धारित विशेष तारीख भी जांचनी चाहिए।
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