नीट यूजी काउंसलिंग 2026: स्ट्रे-वैकेंसी राउंड के लिए पंजीकरण शुरू, 14 अक्तूबर तक मौका; जानें पूरा शेड्यूल

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (नीट यूजी) काउंसलिंग 2026 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस चरण में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तारीख 14 अक्तूबर 2026 है। उम्मीदवारों को एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा।

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स्ट्रे वैकेंसी राउंड का आयोजन पहले के काउंसलिंग चरणों के बाद खाली बची मेडिकल और डेंटल सीटों को भरने के लिए किया जाता है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पात्रता की शर्तें और एमसीसी की ओर से जारी निर्देश ध्यान से पढ़ लेने चाहिए।