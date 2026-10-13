नीट यूजी काउंसलिंग 2026: स्ट्रे-वैकेंसी राउंड के लिए पंजीकरण शुरू, 14 अक्तूबर तक मौका; जानें पूरा शेड्यूल
नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिला लेने के इच्छुक योग्य उम्मीदवार 14 अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीट आवंटन का परिणाम 17 अक्तूबर को जारी होना है।
विस्तार
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (नीट यूजी) काउंसलिंग 2026 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस चरण में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तारीख 14 अक्तूबर 2026 है। उम्मीदवारों को एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा।
स्ट्रे वैकेंसी राउंड का आयोजन पहले के काउंसलिंग चरणों के बाद खाली बची मेडिकल और डेंटल सीटों को भरने के लिए किया जाता है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पात्रता की शर्तें और एमसीसी की ओर से जारी निर्देश ध्यान से पढ़ लेने चाहिए।
नीट यूजी काउंसलिंग 2026 का पूरा कार्यक्रम क्या है?
एमसीसी ने स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए पंजीकरण से लेकर कॉलेज में रिपोर्टिंग तक का कार्यक्रम निर्धारित किया है। उम्मीदवारों को सभी तारीखों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि कोई भी चरण छूट न जाए।
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प्रक्रिया
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तारीख
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पंजीकरण और शुल्क भुगतान
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12 से 14 अक्तूबर 2026
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पसंदीदा कॉलेज और पाठ्यक्रम चुनना
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12 से 15 अक्तूबर 2026
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विकल्प लॉक करना
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14 अक्तूबर, शाम 4 बजे से 15 अक्तूबर, सुबह 10 बजे तक
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सीट आवंटन की प्रक्रिया
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15 से 16 अक्तूबर 2026
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सीट आवंटन का परिणाम
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17 अक्तूबर 2026
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आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग
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19 से 26 अक्तूबर 2026
पंजीकरण की अंतिम तारीख 14 अक्तूबर है, जबकि कॉलेज और पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया 15 अक्तूबर तक चलेगी। विकल्प लॉक करने की निर्धारित समय-सीमा का भी ध्यान रखें।
नीट यूजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए पंजीकरण कैसे करें?
योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पंजीकरण कर सकते हैं।
- एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
- स्नातक चिकित्सा काउंसलिंग वाले अनुभाग को खोलें।
- नीट यूजी 2026 स्ट्रे वैकेंसी राउंड के पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें।
- मांगी गई जानकारी दर्ज करके पंजीकरण करें और अपने खाते में प्रवेश करें।
- आवेदन पत्र में जरूरी विवरण भरें।
- उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान माध्यमों से निर्धारित काउंसलिंग शुल्क जमा करें।
- पंजीकरण पूरा करने के बाद पसंदीदा कॉलेज और पाठ्यक्रम चुनें।
- निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने विकल्प लॉक करें।
- आवेदन की पुष्टि का विवरण और शुल्क भुगतान की रसीद सुरक्षित रख लें।
आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें। आगे की प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज भी तैयार रखें।
किन मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए एमसीसी काउंसलिंग कराती है?
एमसीसी सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) की 15 प्रतिशत सीटों के लिए काउंसलिंग कराती है। इसके अलावा, इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल अन्य संस्थानों की सीटें भी इसके दायरे में आती हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की अखिल भारतीय कोटा सीटें
- केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संबंधित सीटें
- मानद विश्वविद्यालयों की सीटें
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)
- जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमर)
- काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले अन्य भाग लेने वाले संस्थान
उम्मीदवारों को अपने पसंदीदा कॉलेज और पाठ्यक्रम का चयन करने से पहले संबंधित संस्थान की पात्रता शर्तों और एमसीसी के निर्देशों की पुष्टि करनी चाहिए।
उम्मीदवारों को अब क्या करना चाहिए?
नीट यूजी 2026 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सबसे जरूरी है कि वे समय पर पंजीकरण पूरा करें और विकल्प लॉक करने की अंतिम समय-सीमा न चूकें।
- 14 अक्तूबर: पंजीकरण और शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख
- 15 अक्तूबर: पसंदीदा कॉलेज और पाठ्यक्रम चुनने की अंतिम तारीख
- 17 अक्तूबर: सीट आवंटन का परिणाम निर्धारित
- 19 से 26 अक्तूबर: आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग की अवधि
नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के जरिए खाली बची एमबीबीएस और बीडीएस सीटों पर दाखिले का अवसर मिल सकता है। योग्य उम्मीदवारों को 14 अक्तूबर तक पंजीकरण करना होगा। इसके बाद निर्धारित समय के भीतर कॉलेज और पाठ्यक्रम के विकल्प भरकर लॉक करने होंगे। परिणाम 17 अक्तूबर को निर्धारित है, जबकि आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग 19 से 26 अक्तूबर के बीच करनी होगी।
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