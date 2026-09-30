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Hindi News ›   Education ›   NEET UG Counselling 2026 MCC Round 3 Seat Allotment Result Check 183 New MBBS-BDS Seats Reporting Dates Docume

नीट यूजी काउंसलिंग 2026: 183 नई एमबीबीएस-बीडीएस सीटों का आवंटन आज, ऐसे कर सकेंगे चेक; क्या होगा अगला चरण?

Wed, 30 Sep 2026 01:01 PM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 30 Sep 2026 01:01 PM IST
सार

नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के तीसरे चरण में सीट आवंटन परिणाम 30 सितंबर को जारी होने वाला है। एमसीसी ने तीसरे चरण की सीट मैट्रिक्स में 183 नई एमबीबीएस और बीडीएस सीटें जोड़ी हैं। जानें परिणाम देखने, कॉलेज रिपोर्टिंग और जरूरी दस्तावेजों की पूरी जानकारी।
 

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NEET UG Counselling 2026 MCC Round 3 Seat Allotment Result Check 183 New MBBS-BDS Seats Reporting Dates Docume
MCC NEET UG Counselling 2026 - फोटो : L- Adobe Stock, R- mcc.nic.in.

विस्तार
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नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के तीसरे चरण के सीट आवंटन परिणाम को लेकर उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। चिकित्सा परामर्श समिति यानी एमसीसी की ओर से तीसरे चरण का सीट आवंटन परिणाम 30 सितंबर 2026 को जारी किया जाना निर्धारित है। उम्मीदवार परिणाम और काउंसलिंग से जुड़े नवीनतम अपडेट एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। 
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तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स में 183 नई एमबीबीएस और बीडीएस सीटें जोड़ी गई हैं। ये सीटें महाराष्ट्र, पुडुचेरी, त्रिपुरा, उत्तराखंड तथा दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में स्थित संस्थानों से जुड़ी हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे अधिक नई सीटें जोड़ी गई हैं। 
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किन सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

एमसीसी की नीट यूजी काउंसलिंग के तीसरे चरण के माध्यम से एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में विभिन्न प्रकार की सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इसमें 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा, मानित विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, एम्स, जेआईपीएमईआर और सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित सीटें शामिल हैं। 
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नया कॉलेज मिलने पर क्या होगा?

यदि तीसरे चरण में किसी उम्मीदवार को नई सीट आवंटित होती है या पहले से आवंटित सीट के मुकाबले उच्च प्राथमिकता वाली सीट मिलती है, तो उसे निर्धारित समय के भीतर नए कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। दूसरे चरण की सीट से उच्चतर सीट मिलने वाले उम्मीदवारों को पहले संस्थान से संबंधित मूल दस्तावेज वापस लेने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नए आवंटित कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

कॉलेज में कब रिपोर्ट करना होगा?

तीसरे चरण में सीट आवंटित होने वाले उम्मीदवारों के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग की अवधि 1 अक्तूबर से 9 अक्तूबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इस अवधि के दौरान उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसलिए सीट आवंटन के बाद उम्मीदवारों को अपने आवंटित संस्थान की ओर से जारी निर्देशों को भी ध्यान से देखना चाहिए। 

परिणाम कैसे देख पाएंगे?

सीट आवंटन परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां स्नातक चिकित्सा परामर्श से संबंधित भाग में तीसरे चरण के सीट आवंटन परिणाम का लिंक तलाशना होगा। परिणाम पीडीएफ या उपलब्ध परिणाम लिंक खोलने के बाद उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक अथवा संबंधित विवरण देखकर आवंटित सीट की जानकारी जांच सकते हैं। एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर स्नातक चिकित्सा काउंसलिंग के लिए अलग अनुभाग उपलब्ध है। 

कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?

कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय उम्मीदवारों को जरूरी मूल दस्तावेज और उनकी प्रतियां साथ रखनी चाहिए। इनमें कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रमाणपत्र, नीट प्रवेश पत्र, नीट अंकपत्र, वैध सरकारी पहचान पत्र, लागू होने पर जाति प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकार की तस्वीरें और अनंतिम सीट आवंटन पत्र शामिल हो सकते हैं। संबंधित कॉलेज या एमसीसी की ओर से मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज भी साथ रखना जरूरी हो सकता है। 

एनआरआई उम्मीदवारों का क्या अपडेट है?

एमसीसी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एनआरआई उम्मीदवारों की पात्रता से संबंधित सूचना भी जारी की है। काउंसलिंग प्रक्रिया में एनआरआई और संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन तथा पात्रता से जुड़े निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार एमसीसी की ओर से जारी आधिकारिक सूचना देखनी चाहिए। 
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