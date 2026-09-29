2 अक्तूबर 2026: गांधी जयंती पर दमदार भाषण, तालियों से गूंज उठेगा मैदान, जल्दी याद करने के टिप्स भी जानें?

विज्ञापन

गांधी जयंती पर 10 पंक्तियां क्या कहें?

गांधी जयंती हर वर्ष 2 अक्तूबर को मनाई जाती है।

2 अक्तूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था।

उन्हें प्यार से बापू भी कहा जाता है।

उनके विचारों में सत्य और अहिंसा का विशेष स्थान था।

उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन उनके नेतृत्व से जुड़े प्रमुख आंदोलन थे।

गांधी जी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के समर्थक थे।

चरखा और खादी उनके स्वदेशी विचारों के प्रमुख प्रतीक बने।

2 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाता है।

गांधी जी के सत्य और अहिंसा से जुड़े विचार आज भी दुनिया में चर्चा का विषय हैं।

छोटा भाषण कैसे शुरू करें?

विज्ञापन

विज्ञापन

लंबा भाषण कैसे तैयार करें?

गांधी जयंती पर निबंध कैसे लिखें?

भाषण जल्दी कैसे याद करें?

भाषण याद करने के लिए उसे शब्दशः रटने के बजाय छोटे हिस्सों में बांटें।

सबसे पहले गांधी जी का जन्म, फिर सत्य-अहिंसा, स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक विचार और अंत में आज के समय में उनकी प्रासंगिकता जैसे पांच मुख्य बिंदु याद करें।

हर हिस्से के लिए दो या तीन मुख्य शब्द लिख लें। उदाहरण के लिए जन्म-सत्य-अहिंसा-आंदोलन-स्वदेशी-संदेश।

इन शब्दों को देखकर पूरे वाक्य बोलने का अभ्यास करें।

इससे मंच पर कोई पंक्ति भूल जाने पर भी आप अपने शब्दों में भाषण जारी रख सकेंगे।

भाषण में प्रभाव कैसे लाएं?

गांधी जयंती से क्या सीखें?

गांधी जयंती का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में 2 अक्तूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह दिन अहिंसा के संदेश को शिक्षा और जन-जागरूकता के माध्यम से फैलाने के लिए मनाया जाता है।आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार।आज हम सभी यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। 2 अक्तूबर हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1869 में गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन के प्रमुख सिद्धांतों के रूप में अपनाया और इन्हीं विचारों के आधार पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलनों का नेतृत्व किया।गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण अभियान हुए। उनका मानना था कि अन्याय का विरोध दृढ़ता के साथ किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हिंसा का रास्ता अपनाना आवश्यक नहीं है। उनके सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों को बाद में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में सामाजिक और नागरिक अधिकार आंदोलनों से भी जोड़ा गया।आज गांधी जयंती के अवसर पर हमें उनके जीवन से सत्य, अनुशासन, स्वच्छता, सहिष्णुता और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों को समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी और शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान करने की आदत विकसित करनी चाहिए।आइए, हम सभी सत्य और अहिंसा के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। धन्यवाद। जय हिंद!सम्मानित मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।आज हम सभी महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं। 2 अक्तूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण अफ्रीका में अपने अनुभवों के दौरान उन्होंने भेदभाव और अन्याय का सामना किया और सत्याग्रह तथा अहिंसक प्रतिरोध से जुड़े विचारों को विकसित किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में व्यापक जनभागीदारी को बढ़ावा दिया।गांधी जी से जुड़े आंदोलनों में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, 1930 का नमक मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख हैं। नमक मार्च के दौरान गांधी जी और उनके साथियों ने साबरमती से दांडी तक लगभग 240 मील की यात्रा की थी। यह अभियान ब्रिटिश नमक कानून के विरोध से जुड़ा था।गांधी जी के विचार केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थे। वे स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, सामाजिक समानता और स्वच्छता जैसे विषयों पर भी जोर देते थे। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज के स्तर पर जिम्मेदारी तथा आत्म-अनुशासन भी था।आज के समय में भी अहिंसा का विचार संघर्षों को संवाद, धैर्य और समझ के माध्यम से हल करने की प्रेरणा दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी 2 अक्तूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता दी है।गांधी जयंती केवल एक स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि यह हमें अपने व्यवहार पर विचार करने का अवसर भी देती है। हमें अपने जीवन में ईमानदारी, अनुशासन, स्वच्छता और दूसरों के सम्मान जैसे मूल्यों को स्थान देने का प्रयास करना चाहिए।आइए, गांधी जी के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेकर सत्य, शांति और मानव गरिमा के मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लें।धन्यवाद। जय हिंद!महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनका जन्म 2 अक्तूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। सत्य और अहिंसा उनके विचारों के महत्वपूर्ण आधार थे। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से अन्याय के विरोध का एक अहिंसक तरीका विकसित किया और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जनभागीदारी बढ़ाने में भूमिका निभाई।गांधी जी ने स्वदेशी और खादी को प्रोत्साहित किया। वे सामाजिक सुधार, स्वच्छता और समानता जैसे मुद्दों को भी महत्वपूर्ण मानते थे। उनके नेतृत्व में हुए विभिन्न आंदोलनों ने स्वतंत्रता संघर्ष को व्यापक जनसमर्थन से जोड़ा।गांधी जी की विरासत भारत से बाहर भी चर्चा का विषय रही है। संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में उनके जन्मदिन 2 अक्तूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस दिवस का उद्देश्य अहिंसा, शांति, सहिष्णुता और समझ का संदेश फैलाना है।मंच पर भाषण देते समय शुरुआत स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ करें। बहुत तेज बोलने के बजाय प्रत्येक महत्वपूर्ण वाक्य के बाद थोड़ा विराम लें। गांधी जी के विचारों से जुड़े शब्दों-सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और स्वदेशी पर विशेष जोर दिया जा सकता है।भाषण को प्रभावशाली बनाने के लिए केवल कठिन शब्दों का इस्तेमाल जरूरी नहीं है। सरल भाषा, स्पष्ट उच्चारण और विषय के प्रति समझ अधिक महत्वपूर्ण होती है। अंत में एक छोटा संदेश या संकल्प जोड़ने से भाषण का समापन प्रभावी बनाया जा सकता है।गांधी जयंती विद्यार्थियों को इतिहास समझने के साथ-साथ सत्य, अहिंसा, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मूल्यों पर विचार करने का अवसर देती है। विद्यालयों में भाषण, निबंध, प्रश्नोत्तरी, प्रार्थना सभा और स्वच्छता गतिविधियों के माध्यम से इस दिन को मनाया जा सकता है।2 अक्तूबर को भारत में गांधी जयंती और विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में याद किया जाता है। इसलिए 2026 में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए विद्यार्थी छोटा भाषण, लंबा भाषण, 10 पंक्तियां या निबंध अपनी आवश्यकता और कार्यक्रम के समय के अनुसार तैयार कर सकते हैं।