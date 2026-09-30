नीट पीजी काउंसलिंग 2026 पर अपडेट: जारी हुई सीट मैट्रिक्स, एमडी-एमएस, डीएनबी और डिप्लोमा की सीटों में बढ़ोतरी

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सरकारी कॉलेजों में क्या बदला?

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निजी संस्थानों में कितनी बढ़ीं सीटें?

दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए क्या तारीख है?

अपीलीय मूल्यांकन कब होगा?

परीक्षा की जानकारी कब मिलेगी?

काउंसलिंग की जानकारी कहां मिलेगी?

इस वर्ष स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में उपलब्ध एमडी, एमएस और स्नातकोत्तर डिप्लोमा सीटों की संख्या करीब 58,000 हो गई है। पिछले शैक्षणिक चक्र में यह संख्या 52,173 थी। इस तरह कुल सीटों में लगभग 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे नीट पीजी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों का दायरा बढ़ा है।सीट मैट्रिक्स के अनुसार सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में भी स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ी है। सरकारी संस्थानों में सीटों में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में एमडी और एमएस जैसे पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या में बदलाव आया है।निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में सीटों की वृद्धि सरकारी संस्थानों की तुलना में अधिक दर्ज की गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों में करीब 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उम्मीदवारों को अपनी पसंद भरने से पहले संशोधित सीट मैट्रिक्स जरूर देखनी चाहिए।नीट पीजी 2026 काउंसलिंग में दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा मूल्यांकन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। प्राथमिक चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड 1 अक्टूबर 2026 से मूल्यांकन शुरू करेगा और यह प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे तक चलेगी। उम्मीदवारों को निर्धारित केंद्र पर जाकर तय समयसीमा के भीतर मूल्यांकन पूरा करना होगा।जिन उम्मीदवारों को अपीलीय चिकित्सा मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, उनके लिए अलग समयसीमा तय की गई है। अपीलीय चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड 5 अक्टूबर 2026 सुबह 10 बजे से 12 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे तक मूल्यांकन करेगा। संबंधित उम्मीदवारों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस अवधि में मूल्यांकन पूरा करना होगा।राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की ओर से 1 अक्टूबर 2026 से उम्मीदवारों को परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने की योजना है। इसमें प्रश्न पहचान संख्या, सही उत्तर, उम्मीदवारों द्वारा दर्ज किए गए उत्तर और प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए अंक जैसी जानकारी शामिल होगी। इससे उम्मीदवार अपने नीट पीजी 2026 प्रदर्शन से जुड़ी प्रश्नवार जानकारी देख सकेंगे।उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए चिकित्सा परामर्श समिति और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखनी चाहिए। सीट मैट्रिक्स, पंजीकरण, विकल्प भरने, सीट आवंटन और अन्य जरूरी सूचनाएं आधिकारिक अधिसूचनाओं के माध्यम से जारी की जाएंगी।