नीट पीजी काउंसलिंग 2026 पर अपडेट: जारी हुई सीट मैट्रिक्स, एमडी-एमएस, डीएनबी और डिप्लोमा की सीटों में बढ़ोतरी
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 30 Sep 2026 01:31 PM IST
सार
NEET PG Counselling 2026: नीट पीजी 2026 काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स जारी हो गई है। एमडी, एमएस, डीएनबी और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ी है। जानें सरकारी और निजी संस्थानों की सीटों में कितना बदलाव हुआ और काउंसलिंग से जुड़ी जरूरी तारीखें क्या हैं।
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विस्तार
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने नीट पीजी 2026 काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है। इसमें एमडी, एमएस, डीएनबी और स्नातकोत्तर डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों की जानकारी शामिल है। पात्र उम्मीदवार काउंसलिंग से संबंधित जानकारी और आगे की प्रक्रिया चिकित्सा परामर्श समिति की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देख सकेंगे।
इस वर्ष स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में उपलब्ध एमडी, एमएस और स्नातकोत्तर डिप्लोमा सीटों की संख्या करीब 58,000 हो गई है। पिछले शैक्षणिक चक्र में यह संख्या 52,173 थी। इस तरह कुल सीटों में लगभग 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे नीट पीजी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों का दायरा बढ़ा है।
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निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में सीटों की वृद्धि सरकारी संस्थानों की तुलना में अधिक दर्ज की गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों में करीब 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उम्मीदवारों को अपनी पसंद भरने से पहले संशोधित सीट मैट्रिक्स जरूर देखनी चाहिए।
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इस वर्ष स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में उपलब्ध एमडी, एमएस और स्नातकोत्तर डिप्लोमा सीटों की संख्या करीब 58,000 हो गई है। पिछले शैक्षणिक चक्र में यह संख्या 52,173 थी। इस तरह कुल सीटों में लगभग 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे नीट पीजी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों का दायरा बढ़ा है।
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सरकारी कॉलेजों में क्या बदला?सीट मैट्रिक्स के अनुसार सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में भी स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ी है। सरकारी संस्थानों में सीटों में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में एमडी और एमएस जैसे पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या में बदलाव आया है।
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