नीट यूजी: अब कागज पर नहीं, कंप्यूटर पर? केंद्र ने शुरू की नई परीक्षा व्यवस्था की तैयारी, जानें क्या होगा बदलाव
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 30 Sep 2026 12:32 PM IST
सार
नीट प्रश्नपत्र लीक के बाद केंद्र सरकार प्रवेश परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की कंप्यूटर आधारित परीक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है। जानें नीट को ऑनलाइन कराने की योजना, प्रस्तावित परीक्षा ढांचा और नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाले कार्यबल की भूमिका।
विज्ञापन
विस्तार
नीट प्रश्नपत्र लीक की घटना के बाद केंद्र सरकार प्रवेश परीक्षाओं की व्यवस्था में बदलाव की दिशा में काम कर रही है। शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कंप्यूटर आधारित परीक्षा व्यवस्था तैयार करने पर विचार कर रहा है, जिससे कागज और कलम से होने वाली परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम में स्थानांतरित किया जा सके। इसका प्रमुख उद्देश्य परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करना है।
शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के लिए उपयुक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसमें अलग-अलग क्षेत्रों में परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता से जुड़ी समस्या को कम करने, केंद्रों की आवश्यक सुविधाओं को एक समान बनाने और कागज आधारित परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने की व्यवस्था शामिल होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के लिए उपयुक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसमें अलग-अलग क्षेत्रों में परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता से जुड़ी समस्या को कम करने, केंद्रों की आवश्यक सुविधाओं को एक समान बनाने और कागज आधारित परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने की व्यवस्था शामिल होगी।
विज्ञापन
नीट कब से ऑनलाइन हो सकती है?नीट अभी तक कागज और कलम आधारित माध्यम से आयोजित होती रही है। प्रश्नपत्र लीक की घटना के बाद केंद्र ने घोषणा की थी कि अगले वर्ष से चिकित्सा प्रवेश परीक्षा को कंप्यूटर आधारित माध्यम में आयोजित किया जाएगा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार अंतिम निर्णय परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए गठित कार्यबल की रिपोर्ट मिलने के बाद लिया जाएगा।
विज्ञापन
कमेंट
कमेंट X