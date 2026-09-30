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Hindi News ›   Education ›   Gujarat GSOS 2026: Class 10 and 12 Exam Datesheet Released, Exams from November 30

गुजरात जीएसओएस 2026: कक्षा 10वीं-12वीं की परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी, 30 नवंबर से होंगे एग्जाम, देखें तारीख

Wed, 30 Sep 2026 11:07 AM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Wed, 30 Sep 2026 11:07 AM IST
सार

गुजरात जीएसओएस ने कक्षा 10वीं और 12वीं के सामान्य स्ट्रीम के छात्रों के लिए नवंबर-दिसंबर 2026 परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 30 नवंबर से शुरू होकर 9 दिसंबर 2026 तक चलेंगी। छात्र डेटशीट में विषयवार परीक्षा की तारीख, समय और विषय कोड देख सकते हैं।
 

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Gujarat GSOS 2026: Class 10 and 12 Exam Datesheet Released, Exams from November 30
गुजरात जीएसओएस 2026 - फोटो : AI

विस्तार
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गुजरात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गांधीनगर ने कक्षा 10वीं और 12वीं के सामान्य स्ट्रीम के छात्रों के लिए गुजरात राज्य मुक्त विद्यालय (GSOS) की नवंबर-दिसंबर 2026 परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। आधिकारिक अधिसूचना 24 सितंबर को जारी की गई है। परीक्षाएं 30 नवंबर से 9 दिसंबर 2026 तक होंगी।

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छात्र डेटशीट में विषय के अनुसार परीक्षा की तारीख, समय और विषय कोड देख सकते हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं मुख्य रूप से सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक होंगी। वहीं, कक्षा 12 की परीक्षाएं सुबह और दोपहर, दोनों सत्रों में आयोजित की जाएंगी।
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कब से होंगी 10वीं की परीक्षाएं?

तारीख परीक्षा का समय विषय
30 नवंबर 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक बेसिक गणित (18) / स्टैंडर्ड गणित (12)
1 दिसंबर 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक विज्ञान (11)
2 दिसंबर 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक सामाजिक विज्ञान (10)
3 दिसंबर 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक पहली भाषा
4 दिसंबर 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक अंग्रेजी / दूसरी भाषा (16)
5 दिसंबर 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक गुजराती, दूसरी भाषा (13)
7 दिसंबर 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक हिंदी, सिंधी, संस्कृत, फारसी, अरबी और उर्दू, दूसरी भाषाएं
8 दिसंबर 2026 सुबह 10 बजे से 11:15 बजे तक व्यावसायिक विषय

दो सत्रों में होगी कक्षा 12वीं की परीक्षा

कक्षा 12वीं की सामान्य स्ट्रीम की परीक्षाएं दो सत्रों में आयोजित की जाएंगी। सुबह का सत्र 10:30 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक और दोपहर का सत्र 3 बजे से शाम 6:15 बजे तक होगा। परीक्षाएं 30 नवंबर से शुरू होंगी।

तारीख सुबह का सत्र दोपहर का सत्र
30 नवंबर 2026 लेखांकन भूगोल
1 दिसंबर 2026 अर्थशास्त्र संस्कृत, फारसी, अरबी, प्राकृत
2 दिसंबर 2026 व्यावसायिक अध्ययन समाजशास्त्र
3 दिसंबर 2026 सहकारी पंचायत पहली भाषा: गुजराती, हिंदी, मराठी, उर्दू, सिंधी, अंग्रेजी, तमिल, ओडिया
4 दिसंबर 2026 राजनीति विज्ञान दूसरी भाषा: गुजराती, अंग्रेजी
5 दिसंबर 2026 मूलभूत बातें दूसरी भाषा: हिंदी
7 दिसंबर 2026 सचिवीय अभ्यास और व्यावसायिक पत्र लेखन मनोविज्ञान
8 दिसंबर 2026 विभिन्न व्यावसायिक विषय दर्शनशास्त्र
9 दिसंबर 2026 - इतिहास
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