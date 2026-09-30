गुजरात जीएसओएस 2026: कक्षा 10वीं-12वीं की परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी, 30 नवंबर से होंगे एग्जाम, देखें तारीख

गुजरात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गांधीनगर ने कक्षा 10वीं और 12वीं के सामान्य स्ट्रीम के छात्रों के लिए गुजरात राज्य मुक्त विद्यालय (GSOS) की नवंबर-दिसंबर 2026 परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। आधिकारिक अधिसूचना 24 सितंबर को जारी की गई है। परीक्षाएं 30 नवंबर से 9 दिसंबर 2026 तक होंगी।

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