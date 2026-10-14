नीट यूजी काउंसलिंग 2026: स्ट्रे-वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज, समय रहते करें पंजीकरण
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 14 Oct 2026 07:15 AM IST
सार
नीट यूजी 2026 के जरिए एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्ट्रे-वैकेंसी राउंड महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पंजीकरण और पसंद के कॉलेज चुनने की अंतिम तिथि 14 अक्तूबर है। पात्र उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करना चाहिए। जानिए कौन आवेदन कर सकता है, पंजीकरण कैसे होगा और सीट आवंटन के बाद किन जरूरी नियमों का पालन करना होगा।
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विस्तार
नीट यूजी काउंसलिंग के स्ट्रे-वैकेंसी राउंड के जरिए पहले के चरणों के बाद खाली बची मेडिकल और डेंटल सीटों पर दाखिले का अवसर मिलता है। चिकित्सा परामर्श समिति ने 2026 के इस चरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार, पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 अक्तूबर है। यह चरण उन पात्र अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो एमबीबीएस या बीडीएस में प्रवेश पाना चाहते हैं। हालांकि, आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक सूचना में दी गई पात्रता और नियमों की जांच करनी चाहिए।
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किन अभ्यर्थियों को मिलेगा आवेदन का मौका?इस चरण में वही अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं, जो नीट यूजी 2026 की परीक्षा में सफल हुए हैं और संबंधित काउंसलिंग के नियमों के अनुसार पात्र हैं। सीट आवंटन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी की रैंक, उपलब्ध सीटें, आरक्षण श्रेणी और भरे गए विकल्पों को ध्यान में रखा जाता है। पहले के चरणों में सीट मिलने, प्रवेश लेने या सीट छोड़ने वाले उम्मीदवारों पर अलग-अलग प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। इसलिए यह मानकर न चलें कि पहले सीट न मिलने वाला हर छात्र स्वतः पात्र है। आवेदन करने से पहले चिकित्सा परामर्श समिति की आधिकारिक सूचना और पात्रता संबंधी निर्देश अवश्य पढ़ें।
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पंजीकरण कैसे करें?
- पंजीकरण के लिए अभ्यर्थियों को चिकित्सा परामर्श समिति की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाना होगा।
- वहां स्नातक चिकित्सा काउंसलिंग से संबंधित भाग खोलकर नए पंजीकरण का विकल्प चुनें।
- इसके बाद नीट यूजी का आवेदन क्रमांक और मांगी गई जानकारी भरें।
- निर्धारित पंजीकरण शुल्क और लागू सुरक्षा राशि का भुगतान करने के बाद आवेदन पूरा करें।
- लॉगिन से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रखें और आवेदन जमा होने की पुष्टि अवश्य करें।
- अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक भीड़ या तकनीकी परेशानी हो सकती है, इसलिए प्रक्रिया पूरी करने के लिए आखिरी क्षण तक इंतजार करने से बचना चाहिए।
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