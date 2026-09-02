करियर डायरीज: डीयू में यूजी और पीजी सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, कब तक भर सकते हैं फॉर्म? देखें शेड्यूल

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने दिसंबर-जनवरी 2026-27 की सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया एक सितंबर से शुरू कर दी है। यूजी (स्नातक) के पहले, तीसरे, पांचवें व सातवें सेमेस्टर तथा पीजी (स्नातकोत्तर) के नियमित, एनसीवेब व एसओएल छात्र बिना विलंब शुल्क 15 अक्तूबर रात 11:59 बजे तक फॉर्म भर सकेंगे। 30 अक्तूबर तक विलंब शुल्क के साथ भी फॉर्म भरने का मौका होगा। परीक्षा चार दिसंबर से शुरू हो रही हैं। फॉर्म समर्थ पोर्टल पर नामांकन नंबर से पंजीकरण कर भरना होगा।

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विलंब शुल्क के साथ 30 अक्तूबर तक फॉर्म भर सकेंगे पहले से पंजीकृत छात्र सीधे लॉगिन कर सकेंगे। नियमित, ईआर (एसेंशियल रिपीट) व इम्प्रूवमेंट वाले कोर्स चुनकर शुल्क जमा करना होगा। ओटीपी के लिए व्यक्तिगत मोबाइल व ईमेल का ही उपयोग करें। फॉर्म जमा होने के बाद कॉलेज/विभाग छात्र के विवरण, पिछले फॉर्म, प्रमोशन पात्रता व कोर्स की उपलब्धता का सत्यापन करेगा। यह प्रक्रिया 30 अक्तूबर तक पूरी होनी है। सुधार की अंतिम तिथि भी 30 अक्तूबर है।