सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027: एलओसी को लेकर बोर्ड ने किया वेबिनार, प्रधानाचार्य-शिक्षकों को क्या निर्देश दिए?

विद्यार्थियों की जानकारी भरने में बरतें सावधानी

वेबिनार में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने विद्यार्थियों के नाम समेत अन्य व्यक्तिगत विवरण में सुधार से जुड़े सवाल पूछे। इसके अलावा विषयों के चयन और बदलाव, एलओसी का डाटा जमा करने और उसके सत्यापन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। नौवीं और 11वीं के विद्यार्थियों के पंजीकरण तथा शुल्क संबंधी प्रावधानों को लेकर भी स्कूलों की शंकाओं का समाधान किया गया।

