{"_id":"6281c5a653a33f78b06ec0e3","slug":"nee-pg-2022-admit-card-released-on-nbe-edu-in-know-how-to-download-it-here-sarkari-exam","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"NEET PG Admit Card: नीट पीजी 2022 के लिए प्रवेश पत्र जारी, यहां देखें कैस करना है डाउनलोड","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Mon, 16 May 2022 09:12 AM IST