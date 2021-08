नवोदय विद्यालय: कक्षा नौवीं से बारहवीं के लिए 31 अगस्त से खुलने जा रहे हैं स्कूल, यहां पढ़िए डिटेल्स

नवोदय विद्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 31 अगस्त से नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं ऑफलाइन मोड में शुरू होने जा रही हैं।

Jawahar Navodaya Vidyalayas to reopen with upto 50 pc capacity for classes 9 to 12 from August 31: Ministry of Education