MS Excel : अगर आपको भी आतीं हैं एक्सेल की ये पांच ट्रिक्स तो चुटकियों में खत्म हो जाएगा आपके ऑफिस का काम

21वीं सदी में हम सभी डिजिटल युग में जी रहे हैं। छोटे शॉप्स से लेकर सभी सरकारी, गैर सरकारी ऑफिसों, निजी कंपनियों में काम करने का तरीका भी डिजिटल हो गया है। इसीलिए आज के समय में डिग्री के साथ-साथ आपके पास स्किल होना भी जरूरी है। जब आप स्किल्ड होते हैं तो नौकरियों के अधिक अवसर भी आपके लिए बनते हैं। साथ ही आप अपने करिअर में अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको कम्प्यूटर की बेसिक जानकारी है तो एमएस एक्सेल स्किल आपको बाजार में अच्छी नौकरी दिला सकती है। एमएस एक्सेल स्किल उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो एक्सेल पर काम तो करते हैं लेकिन स्मार्ट तरीके नहीं जानते। अगर आपको एम एस एक्सेल में फार्मूले और आसान ट्रिक्स आती हैं तो आपका वर्कलोड चुटकियों में खत्म हो सकता है। इस आर्टिकल में आपको पांच ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ये 5 ट्रिक्स हैं सम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, वी लुक अप फंक्शन, एवरेज फंक्शन, कंसंटेंनेट फंक्शन। एम एस एक्सेल में वैसे तो बहुत से फार्मूले हैं लेकिन अगर आपको ये 5 तरीके भी आ गए तो आपका काम आसान हो जाएगा। जो काम पहले एक्सेल पर आप घंटों लगाकर करते थे वो इन ट्रिक्स के सीखने के बाद कुछ मिनट में ही खत्म कर सकते हैं। तो फिर ये ट्रिक्स सीखने में देरी कैसी। आप Safalta.com के एम एस एक्सेल का कोर्स- Join Now के जरिए भी एम एस एक्सेल की 50 से अधिक स्किल अपने अंदर जोड़कर अपने करिअर के सपनों को साकार कर सकते हैं।

ट्रिक्स से ऐसे कम होगा आपका ऑफिस वर्कलोड

एम एस एक्सेल में पहला ट्रिक सम फंक्शन आपको एक्सेल सीट के डेटा की गणना करने में मदद करेगा। इस फंक्शन का इस्तेमाल आप फार्मूले को फंक्शन बार में लिखकर कर सकते हैं। वहीं दूसरा ट्रिक टेक्स्ट फंक्शन का है इसके इस्तेमाल से आप एक्सेल शीट में लिखे हुए नंबर या तिथि को टेक्स्ट में बदल सकते हैं। इसी तरह वी लुकअप फंक्शन के जरिए भी आप एम एसएक्सेल में की बड़ी डेटा शीट में अगर एक क्लिक पर आप देखना चाहते हैं तो इस फंक्शन का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इससे आपके समय की बचत होगी। एवरेज फंक्शन ट्रिक सेआप एम एस एक्सेल सेल्स की एवरेज वैल्यू के बारे में पता कर सकते हैं। वहीं कंसेंटेनेट फंक्शन के जरिए बिना मर्ज टूल का इस्तेमाल किए आप दो सेल या उससे अधिक सेल का डेटासिंगल सेल में ला सकते हैं।

एम एस एक्सेल स्किल वालों को इन पदों पर मिलेगी नौकरी

-एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट

-कॉस्ट एस्टीमेटर्स

-अकाउंटेंट्स

-फाइनेंसियल एनालिस्ट

-मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट

-डेटा एनालिस्ट

-एमआईएस एनालिस्ट

-रिटेल स्टोर मैनेजर

डिग्री के साथ स्किल होने से बदलेगा जीवन

युवाओं के पास डिग्री के साथ - साथ अगर स्किल होती है तो उनका भविष्य सुनहरा होता है। सफलता के एक्सपर्ट व फैकल्टीज द्वारा एडवांस एक्सेल कोर्स में आपको 10 घंटे की इंटरेक्टिवक्लास, डेटा क्लीन करने के लिए लाइव इंटरेक्टिव सेशन, क्रिएटिंग इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा, लर्न टू क्रिएट इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, 50 से अधिक एडवांस ट्रिक्स और फार्मूलों कीजानकारी आदि दी जाएगी। एडवांस एक्सेल कोर्स 17 अक्तूबर से शुरू हो चुका है। इसमें पंजीकरण के लिए सफलता डॉट कॉम की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही सफलता ऐप के जरिए भी आप पंजीकरण करा सकते हैं। इस कोर्स में केवल 499 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है।

