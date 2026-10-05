यूटीईटी 2026: उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, इस तारीख तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख क्या है?

अगर किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर आपत्ति है, तो निर्धारित अवधि में आपत्ति भी दर्ज की जा सकती है। यूटीईटी 2026 की उत्तर कुंजी 5 अक्तूबर 2026 को जारी की गई है। इसी उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने की सुविधा भी शुरू हो गई है। उम्मीदवार 15 अक्तूबर 2026 को रात 11:59 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने से पहले उम्मीदवारों को परिषद की ओर से जारी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ लेने चाहिए।



महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं: