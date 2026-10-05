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यूटीईटी 2026: उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, इस तारीख तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

Mon, 05 Oct 2026 05:31 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 05 Oct 2026 05:31 PM IST
सार

उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की उत्तर कुंजी 5 अक्तूबर को जारी कर दी गई है। 29 सितंबर को हुई परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। किसी उत्तर पर आपत्ति है तो 15 अक्तूबर रात 11:59 बजे तक आपत्ति दर्ज करने का मौका है।
 

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UTET Answer Key 2026 Released: Check Download Link, Objection Dates and Exam Details
Answer Key - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (यूबीएसई) ने उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) 2026 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। यूटीईटी 2026 की परीक्षा 29 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने दिए गए उत्तरों का मिलान कर संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।

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आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख क्या है?

अगर किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर आपत्ति है, तो निर्धारित अवधि में आपत्ति भी दर्ज की जा सकती है। यूटीईटी 2026 की उत्तर कुंजी 5 अक्तूबर 2026 को जारी की गई है। इसी उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने की सुविधा भी शुरू हो गई है। उम्मीदवार 15 अक्तूबर 2026 को रात 11:59 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने से पहले उम्मीदवारों को परिषद की ओर से जारी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ लेने चाहिए।

महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं:

  • परीक्षा: 29 सितंबर 2026
  • उत्तर कुंजी जारी: 5 अक्तूबर 2026
  • आपत्ति प्रक्रिया शुरू: 5 अक्तूबर 2026
  • आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख: 15 अक्तूबर 2026, रात 11:59 बजे
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यूटीईटी में कितने पेपर होते हैं?

यूटीईटी 2026 में दो पेपर होते हैं। उम्मीदवार जिस स्तर के शिक्षक पद के लिए पात्रता हासिल करना चाहते हैं, उसके अनुसार संबंधित पेपर में शामिल होते हैं। दोनों पेपरों में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं।

  • पेपर 1: प्राथमिक स्तर, कक्षा 1 से 5
  • पेपर 2: उच्च प्राथमिक स्तर, कक्षा 6 से 8
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परीक्षा में कितने प्रश्न और कितने अंक थे?

यूटीईटी 2026 की परीक्षा में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा कुल 150 अंकों की थी। परीक्षा से जुड़ी मुख्य जानकारी इस प्रकार है:

 
विवरण जानकारी
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद
परीक्षा उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026
परीक्षा की तारीख 29 सितंबर 2026
पेपर पेपर 1 और पेपर 2
कुल प्रश्न 150
कुल अंक 150
परीक्षा अवधि 2 घंटे 30 मिनट
सही उत्तर 1 अंक
नकारात्मक अंकन नहीं
छोड़े गए प्रश्न 0 अंक
उत्तर कुंजी 5 अक्टूबर 2026
उत्तर कुंजी का प्रारूप पीडीएफ
आपत्ति की सुविधा उपलब्ध
आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in

 

यूटीईटी उत्तर कुंजी कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार कुछ आसान चरणों में उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले ubse.uk.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर यूटीईटी 2026 से संबंधित उत्तर कुंजी की लिंक देखें।
  • उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 उत्तर कुंजी की पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें।
  • उत्तर कुंजी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
  • इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
  • अब अपने उत्तरों का उत्तर कुंजी से मिलान करें।

उत्तर कुंजी पर आपत्ति कैसे दर्ज करें?

अगर उम्मीदवार को किसी प्रश्न या उसके दिए गए उत्तर में गलती लगती है, तो वह निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज कर सकता है। आपत्ति की प्रक्रिया 5 अक्तूबर 2026 से शुरू हो चुकी है और 15 अक्तूबर 2026 की रात 11:59 बजे तक चलेगी।

आपत्ति दर्ज करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित प्रश्न, अपने उत्तर और आपत्ति के समर्थन में उपलब्ध प्रमाण को ध्यान से जांच लेना चाहिए। निर्धारित शुल्क, जहां लागू हो, उसे भी समय सीमा के भीतर जमा करना होगा।

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