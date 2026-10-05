छठी से 8वीं के शिक्षकों के लिए बड़ा मौका: एनसीईआरटी ने शुरू किया ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स, क्या है इसमें खास?

शिक्षकों को और क्या फायदा मिलेगा?

यह कार्यक्रम शिक्षकों को विज्ञान की प्रकृति और उसकी भूमिका को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। साथ ही शिक्षक यह भी समझ सकेंगे कि बच्चे विज्ञान को किस तरह सीखते हैं। पाठ्यक्रम के जरिए शिक्षकों में जरूरी क्षमताओं, कौशल, दृष्टिकोण और शिक्षण अभ्यास को विकसित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।



एनसीईआरटी के अनुसार, यह कार्यक्रम बड़ी संख्या में शिक्षकों के लिए लचीले तरीके से क्षमता बढ़ाने का अवसर देगा। खास तौर पर उन शिक्षकों को इससे मदद मिल सकती है, जिनकी शैक्षिक संसाधनों या क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तक पहुंच सीमित है।