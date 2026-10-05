रिपोर्ट: जेईई एडवांस्ड 2026 में महिलाओं ने बनाया नया रिकॉर्ड, लेकिन सामान्य वर्ग की सफलता दर क्यों घटी?

जेईई एडवांस्ड 2026 में महिला उम्मीदवारों का प्रदर्शन पिछले छह वर्षों के मुकाबले सबसे बेहतर रहा है। इस साल परीक्षा में सफल महिला उम्मीदवारों की संख्या पहली बार 10 हजार के पार पहुंची है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस बार 10,107 महिला उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड में सफल हुईं।

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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की की ओर से तैयार संयुक्त कार्यान्वयन समिति की 2026 की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। आईआईटी रुड़की ने इस साल जेईई एडवांस्ड परीक्षा का आयोजन किया था।