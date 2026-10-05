कैट 2026: आवेदन में सुधार के लिए खुली विंडो, इस तारीख तक बदल सकेंगे फोटो, हस्ताक्षर और परीक्षा शहर

भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर की ओर से कैट 2026 के आवेदन में सुधार की विंडो आज खोल दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके जानकारी में जरूरी बदलाव कर सकते हैं। सुधार की सुविधा 6 अक्तूबर तक उपलब्ध रहेगी। इसलिए जिन उम्मीदवारों को बदलाव करना है, उन्हें तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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