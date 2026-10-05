कैट 2026: आवेदन में सुधार के लिए खुली विंडो, इस तारीख तक बदल सकेंगे फोटो, हस्ताक्षर और परीक्षा शहर
कैट 2026 के आवेदन में सुधार की सुविधा आज 5 अक्तूबर से शुरू हो रही है। उम्मीदवार 6 अक्तूबर तक आवेदन में तय जानकारी बदल सकेंगे। परीक्षा 29 नवंबर को तीन पालियों में होगी।
विस्तार
भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर की ओर से कैट 2026 के आवेदन में सुधार की विंडो आज खोल दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके जानकारी में जरूरी बदलाव कर सकते हैं। सुधार की सुविधा 6 अक्तूबर तक उपलब्ध रहेगी। इसलिए जिन उम्मीदवारों को बदलाव करना है, उन्हें तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
आवेदन में किन जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं?
सभी जानकारी में सुधार की सुविधा नहीं दी गई है। कुछ विवरण ऐसे हैं जिन्हें बदला जा सकता है, जबकि कुछ पहले से दर्ज जानकारी में बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
|बदली जा सकने वाली जानकारी
|बदली नहीं जा सकने वाली जानकारी
|उम्मीदवार की तस्वीर
|उम्मीदवार का नाम
|हस्ताक्षर
|जन्मतिथि
|परीक्षा शहर की पसंद
|मोबाइल नंबर
|-
|ईमेल आईडी
|-
|राज्य
परीक्षा कब होगी?
कैट 2026 परीक्षा 29 नवंबर 2026 को देशभर के करीब 170 शहरों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा तीन पालियों में होगी।
- पहली पाली: सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक
- दूसरी पाली: दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक
- तीसरी पाली: शाम 4:30 से 6:30 बजे तक
परीक्षा में तीन खंड होंगे, मौखिक योग्यता एवं पठन समझ, आंकड़ा व्याख्या एवं तार्किक तर्क और मात्रात्मक योग्यता।
प्रवेश पत्र कब आएगा?
भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर 4 नवंबर 2026 को कैट 2026 का प्रवेश पत्र जारी करेगा। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण के जरिए इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
कैट के स्कोर का इस्तेमाल भारतीय प्रबंधन संस्थानों के साथ-साथ विभिन्न प्रबंधन संस्थानों में एमबीए और पीजीडीएम जैसे कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है।
कैट आवेदन में सुधार कैसे करें?
उम्मीदवार इन आसान चरणों के जरिए आवेदन में बदलाव कर सकते हैं:
- कैट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- मौजूदा उपयोगकर्ता वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड दर्ज करके प्रवेश करें।
- तस्वीर, हस्ताक्षर या परीक्षा शहर की पसंद में जरूरी बदलाव करें।
- सहेजें विकल्प पर क्लिक करके बदलाव की पुष्टि करें।
- संशोधित पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।
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