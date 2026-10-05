बड़ी खबर: राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा अब साल में दो बार, मई में दूसरा मौका; लागू होगा बेस्ट ऑफ टू नियम

बेस्ट ऑफ टू नियम कैसे काम करेगा?

नई व्यवस्था को आसान भाषा में समझें तो विद्यार्थी को दो परीक्षा अवसरों में बेहतर प्रदर्शन का लाभ मिलेगा। अगर कोई विद्यार्थी पहली मुख्य परीक्षा में पास है, लेकिन अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो वह अधिकतम 3 विषयों में दूसरी परीक्षा देकर अंक सुधार सकता है। दोनों परीक्षाओं में जिस प्रयास में ज्यादा अंक होंगे, उन्हें अंतिम अंकतालिका में शामिल किया जाएगा।



वहीं, नियमों के तहत मुख्य परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थियों को दूसरी परीक्षा के जरिए उसी सत्र में पास होने का मौका मिलेगा। हालांकि, दूसरी परीक्षा में भी सफल नहीं होने पर उन्हें अगले शैक्षणिक वर्ष में दोबारा परीक्षा देनी होगी।