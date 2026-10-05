₹1 लाख जीतने का मौका: पश्चिम बंगाल में पहली बार राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता, कौन ले सकता है भाग?

पश्चिम बंगाल लोक भवन पहली बार राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है। इसमें राज्य के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हिस्सा ले सकेंगे। प्रतियोगिता में अंग्रेजी और बंगाली, दोनों भाषाओं में निबंध भेजने का विकल्प दिया गया है।

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प्रतियोगिता में स्कूल और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए अलग-अलग विषय तय किए गए हैं। दोनों श्रेणियों में अंग्रेजी और बंगाली निबंधों के लिए पुरस्कार अलग-अलग दिए जाएंगे।