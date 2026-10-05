₹1 लाख जीतने का मौका: पश्चिम बंगाल में पहली बार राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता, कौन ले सकता है भाग?
पश्चिम बंगाल राजभवन पहली राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक के छात्र इसमें हिस्सा ले सकेंगे। प्रतियोगिता में अंग्रेजी और बंगाली में निबंध भेजे जा सकेंगे। विजेताओं को जनवरी 2027 में सम्मानित किया जाएगा।
विस्तार
पश्चिम बंगाल लोक भवन पहली बार राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है। इसमें राज्य के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हिस्सा ले सकेंगे। प्रतियोगिता में अंग्रेजी और बंगाली, दोनों भाषाओं में निबंध भेजने का विकल्प दिया गया है।
प्रतियोगिता में स्कूल और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए अलग-अलग विषय तय किए गए हैं। दोनों श्रेणियों में अंग्रेजी और बंगाली निबंधों के लिए पुरस्कार अलग-अलग दिए जाएंगे।
स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए क्या हैं निबंध के विषय?
प्रतियोगिता में छात्रों की श्रेणी के अनुसार अलग विषय रखे गए हैं।
कक्षा 10 से 12 के छात्रों के लिए:
- विषय: “कलकत्ता नरसंहार, 1946 – कारण और परिणाम”
- अंग्रेजी में निबंध लिखना होगा।
- बंगाली में भी निबंध भेजे जा सकेंगे।
कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए:
- विषय: “ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे – सभ्यतागत भारत पर एक घातक हमला”
- अंग्रेजी में इस विषय पर निबंध लिखा जाएगा।
- बंगाली में भी प्रविष्टियां स्वीकार की जाएंगी।
प्रतियोगिता में छात्रों से केवल विषय पर लिखने की अपेक्षा नहीं है। उन्हें अपने विचारों और विश्लेषण को शोध तथा सही तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करना होगा।
किसे कितना पुरस्कार मिलेगा?
प्रतियोगिता में स्कूल और कॉलेज-विश्वविद्यालय श्रेणी के लिए अलग-अलग पुरस्कार राशि तय की गई है।
स्कूल श्रेणी में:
- पहला पुरस्कार: 50,000 रुपये
- दूसरा पुरस्कार: 35,000 रुपये
- तीसरा पुरस्कार: 25,000 रुपये
कॉलेज और विश्वविद्यालय श्रेणी में:
- पहला पुरस्कार: 1,00,000 रुपये
- दूसरा पुरस्कार: 75,000 रुपये
- तीसरा पुरस्कार: 50,000 रुपये
अंग्रेजी और बंगाली में भेजे गए निबंधों के लिए पुरस्कार अलग-अलग दिए जाएंगे। यानी दोनों भाषाओं में प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं को अलग से सम्मानित किया जाएगा।
निबंध का मूल्यांकन किन आधारों पर होगा?
प्रतियोगिता में निबंधों का मूल्यांकन कई महत्वपूर्ण आधारों पर किया जाएगा। केवल भाषा या लंबाई के आधार पर विजेता तय नहीं होंगे। मूल्यांकन में इन बातों को देखा जाएगा:
- शोध की गहराई
- तथ्यों की सटीकता
- विचारों की मौलिकता
- विश्लेषण की गहराई
- विचारों की स्पष्टता और तारतम्यता
- अभिव्यक्ति की गुणवत्ता
इसलिए प्रतिभागियों को अपने निबंध में सही जानकारी और उचित शोध का इस्तेमाल करना होगा। अपने तर्कों को तथ्यों के आधार पर मजबूत तरीके से प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण होगा।
क्या एआई से निबंध लिख सकते हैं?
नहीं। प्रतियोगिता के नियमों में एआई से तैयार सामग्री और जनरेटिव एआई उपकरणों के इस्तेमाल पर स्पष्ट रोक लगाई गई है। लोक भवन के बयान के अनुसार, प्रतिभागियों को अपना निबंध खुद तैयार करना होगा। प्रतियोगिता में नकल या बिना उचित स्रोत का उल्लेख किए किसी सामग्री को दोहराना भी प्रतिबंधित है।
नियमों के तहत:
- साहित्यिक चोरी की अनुमति नहीं है। यानी किसी दूसरे का लेख जमा नहीं करना है।
- किसी सामग्री की नकल नहीं की जा सकती।
- उचित स्रोत का उल्लेख किए बिना सामग्री दोहराना प्रतिबंधित है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
- निबंध प्रतिभागी का अपना मौलिक कार्य होना चाहिए।
निबंध जमा करने की आखिरी तारीख क्या है?
प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्रों को अपनी प्रविष्टियां 15 नवंबर 2026 या उससे पहले आयोजकों तक पहुंचानी होंगी। इसके बाद प्रविष्टियों का मूल्यांकन लोक भवन की ओर से तय किए गए मानकों के आधार पर किया जाएगा। इसलिए प्रतिभागियों को अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपना निबंध तैयार कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करना होगा।
विजेताओं को कब और कहां सम्मानित किया जाएगा?
प्रतियोगिता के विजेताओं को 26 जनवरी 2027 को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार वितरण लोक भवन में आयोजित ‘एट होम रिसेप्शन’ के दौरान होगा।
इस कार्यक्रम में अलग-अलग श्रेणियों और भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ चुने गए छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों को संबंधित विषयों पर शोध करने, अपने विचार विकसित करने और उनका स्वतंत्र विश्लेषण प्रस्तुत करने का अवसर देना भी है।
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