फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   MH SET 2026 Postponed Again, Exam Now Scheduled for October 25

एमएच सेट 2026: तीसरी बार टली परीक्षा, 27 सितंबर को नहीं होगी, फिर मिली नई तारीख, नोट करें शेड्यूल

Mon, 14 Sep 2026 01:48 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 14 Sep 2026 01:48 PM IST
सार

MH SET 2026 Postponed: एमएच सेट की परीक्षा एक बार फिर टाल दी गई है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय अब 25 अक्तूबर को परीक्षा कराएगा। इससे पहले परीक्षा की तारीख 26 जुलाई, 6 सितंबर और 27 सितंबर तय की गई थी।
 

विज्ञापन
MH SET 2026 Postponed Again, Exam Now Scheduled for October 25
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

MH SET 2026 Postponed: महाराष्ट्र राज्य पात्रता परीक्षा (एमएच सेट) की तारीख एक बार फिर बदल दी गई है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (एसपीपीयू) ने 41वीं महाराष्ट्र राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा की नई तारीख 25 अक्तूबर 2026 तय की है। विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अब परीक्षा की तारीख 25 अक्तूबर दर्ज है।

विज्ञापन


यह परीक्षा महाराष्ट्र और गोवा के विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है। हालांकि, परीक्षा पास करने मात्र से नौकरी मिलने की गारंटी नहीं होती। एसपीपीयू के अनुसार नियुक्ति संबंधित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और सरकारी नियमों के तहत होती है।

विज्ञापन

पहले कब-कब बदली गई परीक्षा की तारीख?

एमएच सेट 2026 की परीक्षा पहले 26 जुलाई 2026 को प्रस्तावित थी। इसके बाद परीक्षा की तारीख बदलकर 6 सितंबर की गई और फिर 27 सितंबर 2026 तय की गई। अब एक बार फिर बदलाव करते हुए परीक्षा 25 अक्तूबर 2026 को कराने का निर्णय लिया गया है।

 

परीक्षा की स्थिति तारीख
पहली निर्धारित तारीख 26 जुलाई 2026
पहली बार स्थगित होने के बाद 6 सितंबर 2026
दूसरी बार बदलाव के बाद 27 सितंबर 2026
नई निर्धारित तारीख 25 अक्तूबर 2026

 

क्यों टाली गई एमएच सेट परीक्षा?

  • विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा की तारीख में बदलाव के पीछे संघ लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कार्यक्रम का हवाला दिया गया है।
  • इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के कारण भी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में होने वाली व्यावहारिक दिक्कतों का उल्लेख किया गया।
  • अनंत चतुर्दशी इस वर्ष 21 सितंबर को है। अभ्यर्थियों की ओर से परीक्षा की तारीख को लेकर मिले अनुरोधों को भी निर्णय में ध्यान में रखा गया।
विज्ञापन

अब 25 अक्तूबर को ही होगी परीक्षा?

  • आधिकारिक वेबसाइट पर एमएच सेट की परीक्षा की तारीख 25 अक्तूबर 2026 दर्ज है।
  • महत्वपूर्ण तिथियों की सूची में भी यही तारीख दी गई है।
  • आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार प्रवेश पत्र 15 अक्तूबर 2026 को सुबह 10 बजे से उपलब्ध कराया जाना है।
  • अभ्यर्थियों को इसे वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजा जाएगा।

सहायक प्रोफेसर बनने के लिए होती है एमएच सेट

एमएच सेट महाराष्ट्र और गोवा के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता निर्धारित करने वाली परीक्षा है। एसपीपीयू को महाराष्ट्र और गोवा के लिए राज्य एजेंसी के रूप में यह परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी मिली है।

इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी संबंधित नियमों के अनुसार सहायक प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने के पात्र होते हैं। एसपीपीयू स्पष्ट करता है कि सेट उत्तीर्ण करना नियुक्ति की गारंटी नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed