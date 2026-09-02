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करियर डायरीज: डूसू चुनाव में डिजिटल प्रचार; रील्स, इंस्टाग्राम-फेसबुक और व्हाट्सएप बने नए चुनावी हथियार

Wed, 02 Sep 2026 12:47 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Wed, 02 Sep 2026 12:47 PM IST
सार

डूसू चुनाव में इस बार प्रचार का मैदान सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर रील्स और पोस्ट के जरिए संगठन छात्रों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं।

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DUSU Elections: From Posters to Reels, How Student Groups Are Using Social Media to Reach Voters
DUSU Election 2026 - फोटो : अमर उजाला, ग्राफिक

विस्तार
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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव (डूसू) के प्रचार के लिए अब छात्र संगठनों और संभावित प्रत्याशियों की चुनावी जंग छात्रों के मोबाइल तक पहुंच गई है। संभावित प्रत्याशी जहां कॉलेजों और हॉस्टलों में जाकर प्री-कैंपेन कर रहे हैं, वहीं रात में रील और शॉर्ट वीडियो, फेसबुक पोस्टर के जरिये छात्रों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। 18 सितंबर को होने वाले डूसू चुनाव के लिए छात्र संगठनों और टिकट की दावेदारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रिंटेड पोस्टर, बैनर पर डीयू की सख्ती के कारण इस बार डिजिटल कैंपेन पर जोर दिया जा रहा है।

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इंस्टाग्राम पर रील, फेसबुक अपडेट और व्हाट्सएप ग्रुप, मीम्स के जरिये चुनावी संदेश लगातार छात्रों तक पहुंचाए जा रहे हैं। कैंपस में होने वाली छोटी से छोटी गतिविधि को वीडियो बनाकर फेसबुक व इंस्टाग्राम एक सशक्त माध्यम है। चुनाव से जुड़ी अन्य जानकारी भी डिजिटल माध्यमों से छात्रों तक पहुंचाई जा रही है। कम समय में अधिक छात्रों तक पहुंच बनाने में सोशल मीडिया उनके लिए उपयोगी साबित हो रहा है। संभावित प्रत्याशी अपने स्तर पर भी सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार कर रहे हैं।

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