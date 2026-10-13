जेएनयू: छात्रसंघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा को नोटिस, अनुशासन समिति के सामने होना होगा पेश, क्या हैं आरोप?

पेशी के दौरान क्या करना होगा?

अदिति मिश्रा को अपना पक्ष रखने और बचाव में कोई भी सबूत पेश करने का मौका दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि वह सुनवाई में शामिल नहीं होती हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में भी मामले पर फैसला लिया जा सकता है।



नोटिस के अनुसार, 2 फरवरी के कार्यालय आदेश के तहत अदिति मिश्रा को पहले ही विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जा चुका है और परिसर में उनके प्रवेश पर रोक लगाई गई है। उन्हें 22 अक्तूबर को दोपहर 2:30 बजे उत्तरी द्वार स्थित सुरक्षा कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है। वहां से सुरक्षा कर्मी उन्हें मुख्य प्रॉक्टर कार्यालय तक लेकर जाएंगे।