{"_id":"62965543ee202831d7089294","slug":"jeecup-2022-exam-dates-released-at-jeecup-admissions-nic-in-upjee-new-exam-schedule-check-details","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"JEECUP 2022 Dates Revised: यूपी जेईई पॉलिटेक्निक परीक्षा का नया शेड्यूल जारी, इस दिन जारी होंगे एडमिट कार्ड","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Wed, 01 Jun 2022 12:35 AM IST

UPJEE Admit Card and New Exam Schedule Out: संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP) ने उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UPJEE) 2022 की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। अब यूपी जेईई पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 27 से 30 जून, 2022 के बीच आयोजित की जाने वाली है। इसके साथ ही JEECUP की ओर से परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख भी घोषित कर दी है।

27 जून से होगी परीक्षा, प्रवेश-पत्र 20 को जारी होंगे

उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले के लिए उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UPJEE) के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार अपने प्रवेश-पत्र यानी हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in से 20 जून से डाउनलोड कर सकेंगे। चूंकि जेईईसीयूपी पॉलिटेक्निक -2022 की ऑनलाइन सीबीटी आधारित परीक्षा 27 जून से 30 जून, 2022 के बीच आयोजित की जाएगी।

छह से 10 जून, 2022 तक होनी थी परीक्षा

बता दें कि इससे पहले, यूपी जेईई पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा (UPJEE 2022) छह से 10 जून, 2022 तक आयोजित होने वाली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (JEECUP) की ओर स्थगन आदेश जारी कर परीक्ष टालने की सूचना दी गई थी। UPJEE उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक राज्य स्तरीय परीक्षा है। परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को यहां आधिकारिक वेबसाइट jeecup.nic.in पर जाने की सलाह दी जाती है।



JEECUP 2022 UPJEE Admit Card प्रवेश -पत्र ऐसे करें डाउनलोड