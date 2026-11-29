विश्वविद्यालय के दो परिसर कहां बनाए जाएंगे?

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जम्मू में विश्वविद्यालय बनाने की मांग क्यों उठी?

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उमर अब्दुल्ला ने दो परिसर बनाने का समर्थन क्यों किया?

जम्मू परिसर को लेकर भाजपा ने क्या मांग रखी?

जम्मू-कश्मीर के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग ने विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर अधिसूचना जारी की है। इसके तहत बडगाम में मुख्य परिसर और जम्मू में दूसरा परिसर होगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ेंगी और छात्रों को अच्छी कानूनी शिक्षा मिल सकेगी। बडगाम कश्मीर संभाग का एक ऐसा जिला है, जो श्रीनगर के पास स्थित है। जम्मू में भी परिसर बनाने का फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि वहां के छात्र भी लंबे समय से इस संस्थान की मांग कर रहे थे। सरकार के मुताबिक, दोनों क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी से छात्रों को लाभ होगा।नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहां बनाई जाए, इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भी चर्चा हुई थी। 29 अक्टूबर 2025 को कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट ने विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा था। इसमें सरकार से श्रीनगर में विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की गई थी। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि परियोजना के पहले चरण के लिए धन पहले ही तय किया जा चुका है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा था कि सरकार को इसका विरोध करने की कोई वजह नहीं दिखती। वहीं, जम्मू के कई नेताओं और संगठनों ने जम्मू में भी विश्वविद्यालय का परिसर बनाने की मांग उठाई थी।मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के बीच भेदभाव के आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू में पहले से आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थान मौजूद हैं। ऐसे में शिक्षा से जुड़े संस्थानों को क्षेत्रीय राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक ने दोनों क्षेत्रों में परिसर बनाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बडगाम में विश्वविद्यालय और जम्मू में दूसरा परिसर बनने से दोनों क्षेत्रों को फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू के परिसर को पूरी तरह शुरू कराने और आगे बढ़ाने के लिए पार्टी काम करेगी।भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने विश्वविद्यालय की स्थापना के फैसले का स्वागत किया, लेकिन जम्मू परिसर को लेकर सरकार की तैयारी पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जम्मू के परिसर के लिए अब तक कोई साफ योजना नहीं बताई है। शर्मा ने मांग की कि जम्मू परिसर को बडगाम के बराबर सुविधाएं, पाठ्यक्रम और सीटें दी जाएं। इसके साथ ही उन्होंने जमीन तय करने, बजट बताने और 30 दिनों के भीतर कक्षाएं शुरू करने की योजना घोषित करने की मांग की। उनका कहना है कि जम्मू के युवाओं को भी समान अवसर मिलने चाहिए।