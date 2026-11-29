दिसंबर: क्रिसमस से सर्दियों की छुट्टियों तक, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 29 Nov 2026 02:07 PM IST
सार
दिसंबर 2026 में क्रिसमस के साथ कई राज्यों में स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां भी शुरू होंगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में छुट्टियों की तारीखें अलग-अलग हैं। कुछ राज्यों में अवकाश दिसंबर के आखिरी सप्ताह से शुरू होगा, जबकि कुछ में जनवरी 2027 में। मध्य प्रदेश में स्कूलों के छुट्टी कार्यक्रम की पुष्टि के लिए स्थानीय आदेश देखना जरूरी है।
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विस्तार
दिसंबर का महीना छात्रों के लिए कई मायनों में खास होता है। साल के आखिरी महीने में क्रिसमस की छुट्टी के साथ कई राज्यों में सर्दियों का अवकाश भी शुरू हो जाता है। इस दौरान ठंड बढ़ने के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया जाता है और कुछ जगहों पर छुट्टियां भी घोषित होती हैं। ऐसे में छात्र और अभिभावक पहले से जानना चाहते हैं कि उनके राज्य में स्कूल कब बंद रहेंगे और दोबारा कब खुलेंगे। यहां दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा के स्कूलों की छुट्टियों से जुड़ी जानकारी दी गई है। हालांकि, अलग-अलग बोर्ड और स्कूलों का कैलेंडर अलग हो सकता है।
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दिल्ली में कब से शुरू होंगी सर्दियों की छुट्टियां?दिल्ली के स्कूलों में 25 दिसंबर 2026 को क्रिसमस के अवसर पर छुट्टी रहेगी। इसके अलावा सर्दियों की छुट्टियों का समय 1 जनवरी से 15 जनवरी 2027 तक बताया गया है। इस तरह नए साल की शुरुआत में भी विद्यार्थियों को लगातार अवकाश मिलेगा। तय कार्यक्रम के अनुसार स्कूल 16 जनवरी 2027 से दोबारा खुल सकते हैं। हालांकि, ठंड और कोहरे की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार या शिक्षा विभाग की ओर से अलग आदेश जारी किया जा सकता है। इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चों के स्कूल से छुट्टियों और दोबारा खुलने की तारीख की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
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उत्तर प्रदेश में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल?उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर अवकाश रहेगा। इसके बाद सर्दियों की छुट्टियां 31 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 14 जनवरी 2027 तक चलने का कार्यक्रम है। इस तरह विद्यार्थियों को लगातार 15 दिनों का शीतकालीन अवकाश मिल सकता है। तय कार्यक्रम के अनुसार स्कूल 15 जनवरी 2027 से फिर खुलेंगे। हालांकि, उत्तर प्रदेश में ठंड और घने कोहरे का असर कई जिलों में अलग-अलग रहता है। ऐसे में जिला प्रशासन जरूरत पड़ने पर स्कूलों को बंद रखने या समय बदलने का आदेश दे सकता है। अभिभावकों को जिला प्रशासन और स्कूल की सूचना पर ध्यान देना चाहिए।
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