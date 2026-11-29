दिल्ली में कब से शुरू होंगी सर्दियों की छुट्टियां?

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उत्तर प्रदेश में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल?

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बिहार में कब से कब तक रहेगा अवकाश?

राजस्थान में कब तक बंद रहेंगे स्कूल?

मध्य प्रदेश में कब होंगी सर्दियों की छुट्टियां?

हरियाणा में कब से खुलेंगे स्कूल?

दिल्ली के स्कूलों में 25 दिसंबर 2026 को क्रिसमस के अवसर पर छुट्टी रहेगी। इसके अलावा सर्दियों की छुट्टियों का समय 1 जनवरी से 15 जनवरी 2027 तक बताया गया है। इस तरह नए साल की शुरुआत में भी विद्यार्थियों को लगातार अवकाश मिलेगा। तय कार्यक्रम के अनुसार स्कूल 16 जनवरी 2027 से दोबारा खुल सकते हैं। हालांकि, ठंड और कोहरे की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार या शिक्षा विभाग की ओर से अलग आदेश जारी किया जा सकता है। इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चों के स्कूल से छुट्टियों और दोबारा खुलने की तारीख की पुष्टि कर लेनी चाहिए।उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर अवकाश रहेगा। इसके बाद सर्दियों की छुट्टियां 31 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 14 जनवरी 2027 तक चलने का कार्यक्रम है। इस तरह विद्यार्थियों को लगातार 15 दिनों का शीतकालीन अवकाश मिल सकता है। तय कार्यक्रम के अनुसार स्कूल 15 जनवरी 2027 से फिर खुलेंगे। हालांकि, उत्तर प्रदेश में ठंड और घने कोहरे का असर कई जिलों में अलग-अलग रहता है। ऐसे में जिला प्रशासन जरूरत पड़ने पर स्कूलों को बंद रखने या समय बदलने का आदेश दे सकता है। अभिभावकों को जिला प्रशासन और स्कूल की सूचना पर ध्यान देना चाहिए।बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए उपलब्ध छुट्टी कार्यक्रम के अनुसार, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक स्कूल बंद रह सकते हैं। इस दौरान क्रिसमस और सर्दियों की छुट्टियों का लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक स्कूल 1 जनवरी 2027 से दोबारा खुल सकते हैं। हालांकि, दिसंबर के आखिरी दिनों और जनवरी की शुरुआत में राज्य के कई हिस्सों में ठंड बढ़ जाती है। अगर शीतलहर या घना कोहरा पड़ता है, तो जिला प्रशासन स्कूलों को अतिरिक्त दिनों के लिए बंद रखने का फैसला कर सकता है। इसलिए छात्रों और अभिभावकों को स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी आदेश भी देखते रहना चाहिए।राजस्थान में 25 दिसंबर 2026 को क्रिसमस के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा राज्य के शैक्षणिक कैलेंडर में सर्दियों की छुट्टियां 31 दिसंबर 2026 से 10 जनवरी 2027 तक निर्धारित बताई गई हैं। इस दौरान विद्यार्थियों को लगातार कई दिनों तक स्कूल नहीं जाना होगा। तय कार्यक्रम के अनुसार स्कूल 11 जनवरी 2027 से दोबारा खुल सकते हैं। राज्य के कुछ इलाकों में सर्दी का असर ज्यादा रहता है। ऐसे में मौसम की स्थिति को देखते हुए स्थानीय स्तर पर छुट्टियों में बदलाव संभव है। राजस्थान के शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कैलेंडर में भी यही शीतकालीन अवकाश अवधि दी गई है।मध्य प्रदेश के स्कूलों में 25 दिसंबर 2026 को क्रिसमस के अवसर पर अवकाश रहेगा। हालांकि, राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए 25 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक शीतकालीन छुट्टियों का एक समान कार्यक्रम होने की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। कुछ स्कूल अपने शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार इस अवधि में छुट्टियां रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर भोपाल के एक विद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर में 24 दिसंबर 2026 से 3 जनवरी 2027 तक शीतकालीन अवकाश दिया गया है। इसलिए मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को अपने स्कूल का कैलेंडर जरूर देखना चाहिए।हरियाणा के स्कूलों में भी 25 दिसंबर 2026 को क्रिसमस के अवसर पर छुट्टी रहेगी। इसके अलावा सर्दियों की छुट्टियां 1 जनवरी से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित बताई गई हैं। इस कार्यक्रम के अनुसार स्कूल 16 जनवरी 2027 से दोबारा खुल सकते हैं। ठंड बढ़ने पर राज्य सरकार या जिला प्रशासन छुट्टियों को आगे बढ़ाने का फैसला कर सकता है। खासकर घने कोहरे और शीतलहर के दौरान छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया जा सकता है। इसलिए अभिभावकों को स्कूल की ओर से मिलने वाले संदेश और सरकारी आदेशों पर नजर रखनी चाहिए।