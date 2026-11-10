एजुकेशन अलर्ट: इसरो के आईआईआरएस संस्थान में ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू, 16 नवंबर से चलेंगी कक्षाएं; जानें प्रक्रिया

यदि आप रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) की मदद से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ी तकनीकों को समझना चाहते हैं, तो आपके लिए भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस), देहरादून की ओर से एक उपयोगी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अंतर्गत आने वाले इस संस्थान के कार्यक्रम का नाम 'आरएस एंड जीआईएस एप्लीकेशन इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट' है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 से 27 नवंबर, 2026 तक आयोजित होगा।

प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन

आज के समय में जल, भूमि, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं उचित प्रबंधन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। ऐसे में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जैसी तकनीकें संसाधनों की स्थिति का

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ऑनलाइन होगी पढ़ाई

आकलन करने, उनमें होने वाले बदलावों की निगरानी करने और बेहतर योजनाएं तैयार करने में मददगार साबित होती हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों को इन तकनीकों के व्यावहारिक उपयोग और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में उनकी भूमिका को समझने का अवसर मिलेगा।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से लाइव और इंटरैक्टिव सत्रों के जरिये संचालित किया जाएगा। प्रतिभागियों को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कक्षाओं में शामिल होना होगा। सभी लाइव सत्र 24 घंटे के भीतर ई-क्लास प्लेटफॉर्म पर दोबारा देखने के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके अलावा, प्रतिभागी प्रशिक्षण से जुड़े विषयों पर अपने प्रश्न ई-क्लास के चैट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। चयनित प्रश्नों पर सत्र के अंत में चर्चा की जाएगी।

उपस्थिति और प्रमाण-पत्र

कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के लिए कम से कम 70 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। इतनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले प्रतिभागी ही ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा का कार्यक्रम आईआईआरएस-इसरो की ओर से घोषित किया जाएगा। परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को इसरो की ओर से प्रशंसा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सभी प्रतिभागियों को अपनी प्रतिक्रिया भी प्रस्तुत करनी होगी। इस कोर्स का नाम आरएस एंड जीआईएस एप्लीकेशन इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है। इसकी अवधि 16 से 27 नवंबर 2026 तक होगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट isrolms.iirs.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं।

ऐसे करें अप्लाई