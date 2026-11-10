दिल्ली को मिलेगा नया मेडिकल कॉलेज: 150 एमबीबीएस और 40 पीजी सीटों के साथ 1322 बिस्तरों का बनेगा अस्पताल भी

मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें होंगी?

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अस्पताल में कितने बिस्तर होंगे?

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कितने लोगों को मिलेगा फायदा?

कितनी जमीन पर बनेगा मेडिकल कॉलेज?

इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें और पीजी की 40 सीटें प्रस्तावित हैं। इसका मतलब है कि हर साल 150 विद्यार्थियों को डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई का मौका मिलेगा। वहीं, पीजी की 40 सीटों के जरिए डॉक्टर आगे की विशेषज्ञ पढ़ाई कर सकेंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस परियोजना का मकसद चिकित्सा शिक्षा को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अस्पताल में काम करने और मरीजों के इलाज का व्यावहारिक अनुभव भी मिलेगा। साथ ही भविष्य में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।इस परियोजना के तहत अस्पताल परिसर में कुल 1,322 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। इसमें 472 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु अस्पताल और 850 बिस्तरों वाला सामान्य अस्पताल शामिल होगा। मातृ एवं शिशु अस्पताल में गर्भवती महिलाओं, नवजात बच्चों और छोटे बच्चों के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं, सामान्य अस्पताल में अलग-अलग बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। इसके अलावा मरीजों को आपातकालीन उपचार और गंभीर मरीजों की देखभाल यानी क्रिटिकल केयर की सुविधाएं भी मिल सकेंगी। अस्पताल में इन सुविधाओं के शुरू होने से पश्चिमी दिल्ली के लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का मजबूत ढांचा तैयार करने पर काम कर रही है। इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परियोजना से पश्चिमी दिल्ली की करीब 10 लाख आबादी को फायदा मिलने की उम्मीद है। अभी कई मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूर स्थित बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। नया अस्पताल बनने से आसपास के लोगों को अपने इलाके में ही इलाज की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इससे बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मौजूदा अस्पताल परिसर में करीब 13 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा और इलाज से जुड़ी सुविधाएं तैयार की जाएंगी। मेडिकल कॉलेज शुरू होने से विद्यार्थियों को बेहतर पढ़ाई के साथ अस्पताल में मरीजों के बीच प्रशिक्षण लेने का अवसर मिलेगा। वहीं, अस्पताल में डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। हालांकि, परियोजना के निर्माण और इसके शुरू होने की तारीख से जुड़ी जानकारी अभी साझा नहीं की गई है।