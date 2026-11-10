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दिल्ली को मिलेगा नया मेडिकल कॉलेज: 150 एमबीबीएस और 40 पीजी सीटों के साथ 1322 बिस्तरों का बनेगा अस्पताल भी

Tue, 10 Nov 2026 11:41 AM IST
शिवम तिवारी अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 10 Nov 2026 11:41 AM IST
सार

दिल्ली सरकार पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाएगी। यहां एमबीबीएस की 150 और पीजी की 40 सीटें होंगी। अस्पताल परिसर में कुल 1,322 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। इस परियोजना से करीब 10 लाख लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। मातृ एवं शिशु अस्पताल के साथ सामान्य अस्पताल भी बनाया जाएगा। 

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Delhi to Set Up New Medical College in Raghubir Nagar 150 MBBS and 40 PG Seats Planned
दिल्ली को मिलेगा नया मेडिकल कॉलेज - फोटो : AI Generated

विस्तार
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दिल्ली सरकार पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने जा रही है। यह कॉलेज गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल परिसर में बनाया जाएगा। इस परियोजना के तहत मेडिकल कॉलेज के साथ बड़े अस्पताल की सुविधा भी विकसित की जाएगी। यहां एमबीबीएस की 150 और स्नातकोत्तर यानी पीजी की 40 सीटें होंगी। इसके अलावा अस्पताल परिसर में कुल 1,322 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। सरकार की इस योजना से पश्चिमी दिल्ली के लोगों को इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। खास बात यह है कि इस परियोजना से आसपास के करीब 10 लाख लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है।
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मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें होंगी?

इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें और पीजी की 40 सीटें प्रस्तावित हैं। इसका मतलब है कि हर साल 150 विद्यार्थियों को डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई का मौका मिलेगा। वहीं, पीजी की 40 सीटों के जरिए डॉक्टर आगे की विशेषज्ञ पढ़ाई कर सकेंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस परियोजना का मकसद चिकित्सा शिक्षा को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अस्पताल में काम करने और मरीजों के इलाज का व्यावहारिक अनुभव भी मिलेगा। साथ ही भविष्य में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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अस्पताल में कितने बिस्तर होंगे?

इस परियोजना के तहत अस्पताल परिसर में कुल 1,322 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। इसमें 472 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु अस्पताल और 850 बिस्तरों वाला सामान्य अस्पताल शामिल होगा। मातृ एवं शिशु अस्पताल में गर्भवती महिलाओं, नवजात बच्चों और छोटे बच्चों के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं, सामान्य अस्पताल में अलग-अलग बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। इसके अलावा मरीजों को आपातकालीन उपचार और गंभीर मरीजों की देखभाल यानी क्रिटिकल केयर की सुविधाएं भी मिल सकेंगी। अस्पताल में इन सुविधाओं के शुरू होने से पश्चिमी दिल्ली के लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
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कितने लोगों को मिलेगा फायदा?

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का मजबूत ढांचा तैयार करने पर काम कर रही है। इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परियोजना से पश्चिमी दिल्ली की करीब 10 लाख आबादी को फायदा मिलने की उम्मीद है। अभी कई मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूर स्थित बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। नया अस्पताल बनने से आसपास के लोगों को अपने इलाके में ही इलाज की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इससे बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।

कितनी जमीन पर बनेगा मेडिकल कॉलेज?

नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मौजूदा अस्पताल परिसर में करीब 13 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा और इलाज से जुड़ी सुविधाएं तैयार की जाएंगी। मेडिकल कॉलेज शुरू होने से विद्यार्थियों को बेहतर पढ़ाई के साथ अस्पताल में मरीजों के बीच प्रशिक्षण लेने का अवसर मिलेगा। वहीं, अस्पताल में डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। हालांकि, परियोजना के निर्माण और इसके शुरू होने की तारीख से जुड़ी जानकारी अभी साझा नहीं की गई है।
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