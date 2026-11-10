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आईआईटी जैम 2027: आवेदन में सुधार का मौका आज से शुरू, किन जानकारियों में कर सकेंगे बदलाव? जानें पूरी प्रक्रिया

Tue, 10 Nov 2026 09:22 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 10 Nov 2026 09:22 AM IST
सार

आईआईटी जैम 2027 के आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो आज 10 नवंबर से खुल रही है। उम्मीदवार जॉएप्स पोर्टल पर लॉगिन करके परीक्षा शहर, लिंग, श्रेणी और दिव्यांगता से जुड़ी जानकारी में बदलाव कर सकेंगे। कुछ बदलावों के लिए शुल्क देना होगा। परीक्षा का एडमिट कार्ड 5 जनवरी 2027 को जारी होगा। जानें आवेदन में सुधार करने का तरीका और जरूरी निर्देश।
 

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IIT JAM 2027 Correction Window Opens Today Edit Application Form Through JOAPS Portal Check Steps
IIT JAM 2027 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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आईआईटी जैम 2027 की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। आईआईटी खड़गपुर आज यानी 10 नवंबर 2026 से आवेदन फॉर्म में सुधार का मौका देने जा रहा है। इसके लिए जॉएप्स (JOAPS) पोर्टल पर करेक्शन विंडो खोली जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in या joaps.iitkgp.ac.in पर जाकर अपने आवेदन में जरूरी बदलाव कर सकेंगे। यह सुविधा भुगतान के आधार पर दी जाएगी। उम्मीदवारों को अपने एनरोलमेंट आईडी या ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद जिन जानकारियों में बदलाव की सुविधा मिलेगी, उन्हें ठीक किया जा सकेगा।

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किन जानकारियों में कर सकेंगे बदलाव?

  • आईआईटी जैम 2027 के आवेदन फॉर्म में उम्मीदवार कुछ जरूरी जानकारियों को बदल सकेंगे।
  • इनमें परीक्षा शहर, लिंग, श्रेणी और दिव्यांगता (पीडब्ल्यूडी) से जुड़ी जानकारी शामिल है।
  • उम्मीदवारों को जॉएप्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद केवल उन्हीं विकल्पों में बदलाव करने की सुविधा मिलेगी, जो संपादन के लिए खुले होंगे।
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  • वहीं, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र से जुड़ी कमियों को ठीक करने के लिए एनटीए नहीं, बल्कि जैम से जुड़े ईमेल या एसएमएस निर्देशों का पालन करना होगा।
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  • ऐसी प्रमाणपत्र संबंधी कमियों को ठीक करने के लिए अतिरिक्त सुधार शुल्क नहीं देना होगा।
  • इसलिए उम्मीदवारों को पहले जारी निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए।

आवेदन फॉर्म में सुधार कैसे करें?

आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in पर जाएं। यहां जॉएप्स पोर्टल का लिंक खोलें। इसके बाद अपने एनरोलमेंट आईडी या ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद फॉर्म में उन विकल्पों को देखें, जिनमें बदलाव करने की सुविधा दी गई है। अब जरूरी जानकारी को सही करें और सभी बदलावों को एक बार फिर जांच लें। इसके बाद फॉर्म को सेव करें और सबमिट कर दें। उम्मीदवारों को सलाह है कि फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो।

एडमिट कार्ड कब जारी होगा?

आईआईटी जैम 2027 का एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसे 5 जनवरी 2027 से डाउनलोड किया जा सकेगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की मदद से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र और परीक्षा शहर से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा का समय और दूसरी जरूरी जानकारियां इसी प्रवेश पत्र से मिलेंगी। इसलिए परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसे डाउनलोड करके उसमें दर्ज विवरण अच्छी तरह जांच लेना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड जरूरी होगा।

कितने शहरों में होगी परीक्षा?

आईआईटी जैम 2027 की परीक्षा देशभर के करीब 114 शहरों में आयोजित की जाएगी। आवेदन करते समय उम्मीदवारों ने जिन परीक्षा शहरों का विकल्प चुना था, उसी के आधार पर उन्हें परीक्षा शहर दिया जाएगा। हालांकि, करेक्शन विंडो के दौरान परीक्षा शहर में बदलाव की सुविधा भी दी गई है। उम्मीदवार जॉएप्स पोर्टल पर उपलब्ध विकल्पों के अनुसार इसमें जरूरी सुधार कर सकते हैं। परीक्षा शहर में बदलाव करने से पहले अपनी सुविधा और उपलब्ध विकल्पों को ध्यान में रखें। परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें, ताकि परीक्षा से जुड़ा कोई जरूरी अपडेट न छूटे।

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