आईपीयू: आयुर्वेद और होम्योपैथी में पीजी का मौका, 12 नवंबर तक करें आवेदन; कब आएगी मेरिट लिस्ट, जानें प्रक्रिया

गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आईपीयू) ने आयुर्वेद और होम्योपैथी में स्नातकोत्तर यानी पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को एक और मौका दिया है। जो छात्र इन दोनों विषयों में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, वे इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 12 नवंबर 2026 तक पूरी की जा सकती है। इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना अपना आवेदन पूरा कर लें।

आवेदन करने की आखिरी तारीख क्या है?

आईपीयू के इन दोनों पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 नवंबर 2026 तय की गई है।

विज्ञापन उम्मीदवारों को इसी दिन तक विश्वविद्यालय की दाखिला प्रक्रिया से जुड़े पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा।

आवेदन करने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से योग्य उम्मीदवारों की मेरिट सूची जारी की जाएगी।

यह सूची 13 नवंबर 2026 को जारी होने की जानकारी दी गई है।

उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करते समय अपनी शैक्षणिक जानकारी और जरूरी दस्तावेजों का सही ब्योरा भरें।

किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से जांच लें।

मेरिट सूची कब जारी होगी?

विश्वविद्यालय की ओर से आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों की मेरिट सूची 13 नवंबर 2026 को जारी की जाएगी। इस सूची के जरिए उम्मीदवारों को पता चलेगा कि वे दाखिले की आगे की प्रक्रिया में शामिल होने के योग्य हैं या नहीं। मेरिट सूची जारी होने के बाद उम्मीदवारों को काउंसलिंग की तैयारी करनी होगी। विश्वविद्यालय ने दोनों पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 16 नवंबर 2026 को ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित करने की जानकारी दी है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे मेरिट सूची और काउंसलिंग से जुड़े नए अपडेट के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें, ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए।

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काउंसलिंग में कौन ले सकता है हिस्सा?

इस ऑनलाइन काउंसलिंग में ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट (एआईएपीजीईटी)-2026 पास करने वाले सभी उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। यानी जिन अभ्यर्थियों ने यह प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है, वे आईपीयू के आयुर्वेद और होम्योपैथी पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को काउंसलिंग से पहले अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जांच लेनी चाहिए। इसके अलावा मेरिट सूची में नाम आने के बाद तय तारीख पर ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होना जरूरी होगा। काउंसलिंग से जुड़ी शर्तों और आगे की प्रक्रिया की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

कहां मिलेंगी दाखिले की सीटें?

आईपीयू के पीजी आयुर्वेद पाठ्यक्रम में दाखिले की सुविधा नजफगढ़ स्थित चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में उपलब्ध है। वहीं, पीजी होम्योपैथी पाठ्यक्रम में दाखिला डॉ. बी.आर. सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। विश्वविद्यालय ने इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आवेदन, पात्रता, मेरिट सूची और ऑनलाइन काउंसलिंग से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके लिए उम्मीदवार www.ipu.ac.in और www.ipu.admissions.nic.in देख सकते हैं। आवेदन करने से पहले उपलब्ध निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ताकि दाखिले की प्रक्रिया में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।