आईसीएसई-आईएससी डेटशीट: आज आएगी या करना होगा इंतजार? जानें 10वीं-12वीं की परीक्षा कब से होने की उम्मीद

पिछले साल कब आई थी डेटशीट?

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कब से शुरू हो सकती हैं परीक्षाएं?

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परीक्षा के समय में क्या बदलाव होगा?

कैसे डाउनलोड कर सकेंगे डेटशीट?

पिछले साल कैसा रहा था परीक्षा का परिणाम?

पिछले वर्षों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो सीआईएससीई आमतौर पर नवंबर और दिसंबर के बीच बोर्ड परीक्षाओं की समय-सारणी जारी करता रहा है। वर्ष 2026 की परीक्षाओं के लिए डेटशीट 13 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। इससे पहले 2025 की परीक्षा के लिए 25 नवंबर 2024 और 2024 की परीक्षा के लिए 7 दिसंबर 2023 को समय-सारणी आई थी। वहीं, 2023 की परीक्षा के लिए डेटशीट 1 दिसंबर 2022 को जारी की गई थी। इस बार भी छात्र नवंबर में इसकी घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं।आईसीएसई कक्षा 10वीं की 2027 की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के मध्य से मार्च के आखिरी सप्ताह तक आयोजित होने की संभावना है। वहीं, आईएससी कक्षा 12वीं की परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल 2027 की शुरुआत तक चल सकती हैं। हालांकि, ये संभावित तारीखें हैं। इन्हें परीक्षा की पक्की तारीख नहीं माना जाना चाहिए। अंतिम कार्यक्रम बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक समय-सारणी में ही मिलेगा। छात्रों को सलाह है कि वे अभी से अपनी पढ़ाई और दोहराई की योजना बनाएं। विषयवार परीक्षा तारीखों के बीच मिलने वाले समय के अनुसार तैयारी करना भी जरूरी होगा।रिपोर्ट्स में आईसीएसई परीक्षा के समय में बदलाव की संभावना भी जताई गई है। बताया जा रहा है कि कुछ परीक्षाएं पहले के 11 बजे के बजाय सुबह 10 बजे शुरू हो सकती हैं। छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिए जाने की भी बात कही गई है। हालांकि, इन बदलावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए छात्र परीक्षा का समय जानने के लिए केवल बोर्ड की ओर से जारी डेटशीट पर भरोसा करें। आईएससी की अंग्रेजी (801) और मॉडर्न इंग्लिश (891) की परीक्षा एक ही तारीख और समय पर होने की जानकारी भी दी गई है।सीआईएससीई की ओर से समय-सारणी जारी होने के बाद छात्र इसे आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाएं। वेबसाइट के परीक्षा वाले हिस्से में आईसीएसई 2027 या आईएससी 2027 की समय-सारणी का लिंक तलाशें। अपनी कक्षा के अनुसार संबंधित लिंक खोलें। इसके बाद स्क्रीन पर परीक्षा कार्यक्रम की पीडीएफ दिखाई देगी। इसमें विषयों के नाम, परीक्षा की तारीख, समय और जरूरी निर्देश ध्यान से जांचें। पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि पढ़ाई की योजना बनाने और परीक्षा से पहले जानकारी देखने में आसानी हो।वर्ष 2026 में आईसीएसई कक्षा 10वीं का कुल पास प्रतिशत 99.18 फीसदी रहा था। इस परीक्षा में 2,58,721 छात्र शामिल हुए थे। वहीं, आईएससी कक्षा 12वीं में कुल 1,03,316 छात्र परीक्षा में बैठे थे और इसका पास प्रतिशत 99.13 फीसदी दर्ज किया गया था। दोनों ही परीक्षाओं में लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले अधिक रहा था। अब 2027 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र नई समय-सारणी का इंतजार कर रहे हैं। डेटशीट आने के बाद उन्हें अपनी परीक्षा की तारीखों के अनुसार तैयारी को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी।