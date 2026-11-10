डीयू: डिग्री पर अब होगी छात्र की फोटो, मेजर-माइनर व रिसर्च का भी मिलेगा जिक्र; इस दिन से लागू होगी नई व्यवस्था

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बीए, बीकॉम और बीएससी में होगा बदलाव

स्पेशलाइजेशन का भी होगा जिक्र

वोकेशनल कोर्स में भी लागू होंगे नए नाम

बदलाव डिग्री प्रमाणपत्र के अलावा डिजिटल डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर भी लागू होंगे। डिग्री का नाम विद्यार्थी के अध्ययन विषय, मेजर-माइनर और चुने गए रिसर्च या उद्यमिता विकल्प के आधार पर तय होगा।अब तक डीयू की डिग्री पर फोटो नहीं होती थी। नई व्यवस्था से प्रमाणपत्र में विद्यार्थी के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक विकल्पों की जानकारी एक साथ उपलब्ध होगी। इससे अलग-अलग विषयों के स्नातकों की डिग्री का स्वरूप भी अधिक स्पष्ट होगा। साथ ही विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता और उनके द्वारा चुने गए विषयों की पहचान करना आसान होगा। इससे उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए दस्तावेजों की उपयोगिता भी बढ़ेगी।सिंगल कोर डिसिप्लिन वाले पाठ्यक्रमों में बीए, बीकॉम और बीएससी की डिग्री संबंधित विषय के मेजर और माइनर के साथ दिखाई जाएगी। विद्यार्थियों को ऑनर्स विद रिसर्च या ऑनर्स विद एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री मिलेगी। यह नाम विद्यार्थी के चुने गए शैक्षणिक मार्ग को भी दर्शाएगा।दो और कई विषयों वाले पाठ्यक्रमों के लिए नई व्यवस्था : दो मुख्य विषयों वाले पाठ्यक्रमों में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के साथ ऑनर्स विद रिसर्च का उल्लेख होगा। मल्टी-कोर पाठ्यक्रमों में फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस और कॉमर्स की डिग्रियां भी नए प्रारूप में होंगी। कॉमर्स के विद्यार्थियों की डिग्री में मेजर के रूप में कॉमर्स दर्ज होगा।विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों में उसका नाम भी डिग्री पर शामिल होगा। एप्लाइड फिजिकल साइंस में एनालिटिकल केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एप्लाइड लाइफ साइंस में एग्रो-केमिकल एंड पेस्ट मैनेजमेंट और होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन तथा ह्यूमन डेवलपमेंट जैसी विशेषज्ञताओं का उल्लेख किया जाएगा।डिग्री में मेजर और माइनर का उल्लेख तभी होगा, जब विद्यार्थी यूजीसीएफ-2022 के निर्धारित क्रेडिट पूरे करेगा। केवल विषय चुनने से यह दर्ज नहीं मिलेगा। इसके लिए तय शैक्षणिक मानदंड पूरे करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी पहचान स्पष्ट होगी। डीयू के परीक्षा नियंत्रक डॉ. गरप्रीत सिंह टुटेजा ने कहा कि इस बार डिग्री में बदलाव छात्र हितों में होंगे। यूजीसीएफ के तहत 2022 में दाखिला लेने वाला पहला बैच नए प्रारूप में डिग्री प्राप्त करेगा। विश्वविद्यालय का 103वां दीक्षांत समारोह 20 नवंबर को आयोजित होगा। नई व्यवस्था में विद्यार्थियों की शैक्षणिक जानकारी अधिक स्पष्ट दर्ज होगी। इससे प्रमाणपत्र उपयोगी बनेगा।बैचलर ऑफ वोकेशन स्टडीज (बीवॉक) के विद्यार्थियों को ऑनर्स विद रिसर्च या ऑनर्स विद एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री दी जाएगी। इसमें हेल्थ केयर मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, बैंकिंग ऑपरेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग जैसे विषय शामिल हैं। नई व्यवस्था से विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता और विशेषज्ञता की पहचान नौकरी तथा उच्च शिक्षा में भी अधिक स्पष्ट रूप से हो सकेगी। इसके अलावा डिग्री के नए प्रारूप से विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और अध्ययन के दौरान हासिल किए गए विशेष कौशल को समझने में भी मदद मिलेगी।