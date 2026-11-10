जेईई मेन 2027: आधार कार्ड नहीं होने पर भी भर सकेंगे फॉर्म, एनआरआई उम्मीदवारों के लिए एनटीए ने दिया नया विकल्प

सकते हैं। इसके लिए उनके पास वैध भारतीय पासपोर्ट होना जरूरी है। एनटीए ने ऐसे उम्मीदवारों के लिए आवेदन पोर्टल पर अलग विकल्प दिया है। इस सुविधा का फायदा केवल उन्हीं एनआरआई उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, लेकिन वैध भारतीय पासपोर्ट मौजूद है। उन्हें सामान्य रजिस्ट्रेशन के बजाय निर्धारित विकल्प चुनना होगा।

आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?

एनटीए ने जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उम्मीदवार 22 नवंबर 2026 को रात 11:50 बजे तक बिना लेट फीस के अपना फॉर्म भर सकते हैं।

इसके बाद भी आवेदन का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

लेट फीस के साथ उम्मीदवार 23 नवंबर से 26 नवंबर 2026 तक रात 11:50 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।

एनआरआई उम्मीदवारों को भी इन्हीं तारीखों के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा।

आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर स्वीकार किए जाएंगे।

बिना आधार कार्ड आवेदन कैसे करें?

बिना आधार कार्ड के आवेदन करने वाले एनआरआई उम्मीदवारों को सबसे पहले जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा। यहां होमपेज पर जेईई मेन 2027 सेशन 1 के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। यहां उम्मीदवारों को 'Apply through the NRI (Having No Aadhaar)' विकल्प चुनना होगा। इस विकल्प को चुनने के बाद वैध भारतीय पासपोर्ट की मदद से आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। उम्मीदवारों को पोर्टल पर मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी।

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फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखें?

आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी सभी जानकारियां सावधानी से भरनी चाहिए। पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी और बाकी जरूरी विवरण सही होने चाहिए। फॉर्म में किसी तरह की गलती होने पर आगे परेशानी हो सकती है। इसलिए आवेदन पूरा करने के बाद सबमिट करने से पहले एक बार पूरी जानकारी जरूर जांच लें। उम्मीदवारों को पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक बाकी औपचारिकताएं भी पूरी करनी होंगी। ध्यान रखें कि बिना आधार कार्ड आवेदन की सुविधा सभी उम्मीदवारों के लिए नहीं है। यह केवल बिना आधार वाले एनआरआई उम्मीदवारों के लिए है।

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परेशानी होने पर कहां करें संपर्क?