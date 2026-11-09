सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027: होली के साथ टकरा रहीं परीक्षा की तिथियां, क्या डेटशीट में होगा बदलाव?

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10वीं की परीक्षा: 16 फरवरी से 9 मार्च 2027 तक

12वीं की परीक्षा: 16 फरवरी से 9 अप्रैल 2027 तक

होली के दिन किन पांच विषयों की परीक्षा होगी?

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क्या होली के दिन होने वाली परीक्षा की तारीख बदलेगा सीबीएसई?

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2025 में होली के दौरान सीबीएसई ने क्या सुविधा दी थी?

जारी कार्यक्रम के मुताबिक, 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। हालांकि, दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं अलग-अलग तारीखों पर समाप्त होंगी।इस तरह 10वीं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं मार्च में ही खत्म हो जाएंगी, जबकि 12वीं के विद्यार्थियों को अप्रैल तक परीक्षा देनी होगी।सीबीएसई की जारी समय सारिणी के मुताबिक, 22 मार्च 2027 को होली है। इसी दिन 12वीं कक्षा के पांच विषयों की परीक्षाएं रखी गई हैं। इनमें शामिल हैं:सभी परीक्षाएं सुबह की पाली में होंगी। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।होली के दिन पांच विषयों की परीक्षा होने से विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीबीएसई परीक्षा की तारीख में बदलाव करेगा? फिलहाल बोर्ड की ओर से इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि 22 मार्च को होने वाली परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी या बोर्ड इसमें कोई बदलाव करेगा। इस संबंध में कोई भी आधिकारिक सूचना सीबीएसई की वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी की जाएगी। छात्रों को किसी भी बदलाव के लिए बोर्ड की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।साल 2025 में भी होली के मौके पर 12वीं की हिंदी की परीक्षा निर्धारित थी। यह परीक्षा 15 मार्च 2025 को होनी थी। उस समय सीबीएसई ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की थी। जिन छात्रों को होली के कारण उस दिन परीक्षा देने में परेशानी थी, उनके लिए अलग से परीक्षा कराने की सुविधा दी गई थी।ऐसे में माना जा रहा है कि 2027 में भी बोर्ड विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला ले सकता है। हालांकि, इस बार ऐसी किसी सुविधा या परीक्षा की तारीख में बदलाव को लेकर सीबीएसई ने अभी कोई घोषणा नहीं की है।