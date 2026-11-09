14 नवंबर: बाल दिवस पर दें ये दमदार भाषण, तालियों से गूंज उठेगा मैदान; छोटे और बड़े सभी के लिए आसान स्पीच

Children’s Day Speech in Hindi: हर साल 14 नवंबर को देशभर में बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन बच्चों की खुशियों, उनके सपनों और उनके अधिकारों को समर्पित है। इस मौके पर स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। कहीं बच्चे कविता सुनाते हैं, तो कहीं नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। इसके अलावा भाषण प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। ऐसे में कई बच्चों को समझ नहीं आता कि मंच पर क्या बोलें और अपने भाषण की शुरुआत कैसे करें। अगर आप भी बाल दिवस पर भाषण देने वाले हैं, तो यहां आपके लिए आसान भाषा में दो भाषण दिए गए हैं।

बाल दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?

बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उनका मानना था कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा, प्यार और आगे बढ़ने के लिए सही माहौल मिलना चाहिए। पहले भारत में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 1964 में नेहरू के निधन के बाद उनके जन्मदिन यानी 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने का फैसला किया गया। तब से हर साल यह दिन बच्चों को समर्पित है।

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छोटे बच्चों के लिए कैसा हो भाषण?

अगर आप पहली बार स्कूल के मंच पर भाषण देने जा रहे हैं, तो बहुत लंबे भाषण की जरूरत नहीं है। छोटे और आसान वाक्यों में अपनी बात कहें। भाषण की शुरुआत सभी को नमस्कार करके करें। इसके बाद बाल दिवस का महत्व और चाचा नेहरू के बारे में कुछ बातें बताएं। अंत में बच्चों को पढ़ाई, खेल और अच्छे इंसान बनने का संदेश दें। नीचे दिया गया भाषण छोटे बच्चों के लिए है। इसे आसानी से याद किया जा सकता है और स्कूल के कार्यक्रम में बोला जा सकता है।

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बाल दिवस पर छोटा भाषण

आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सुप्रभात!



आज हम सभी यहां बाल दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।



क्या आप जानते हैं कि बाल दिवस 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? इस दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे।



बड़े छात्रों के लिए पांच मिनट का भाषण कैसे दें?

चाचा नेहरू का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य हैं। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। वे चाहते थे कि सभी बच्चे पढ़ें, खेलें और अपने सपनों को पूरा करें।दोस्तों, बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय होता है। हमें खूब पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए और नई-नई चीजें सीखनी चाहिए। हमें अपने माता-पिता और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही अपने दोस्तों की मदद भी करनी चाहिए।आइए, इस बाल दिवस पर हम सभी वादा करें कि मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे।

अगर आप बड़ी कक्षा में पढ़ते हैं या स्कूल के किसी खास कार्यक्रम में भाषण देने जा रहे हैं, तो आप पांच मिनट का भाषण दे सकते हैं। इसमें केवल बाल दिवस का इतिहास बताने के बजाय बच्चों की शिक्षा, उनके अधिकार, सपने और आज के समय में उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर भी बात कर सकते हैं। इससे आपका भाषण ज्यादा प्रभावशाली बनेगा। कोशिश करें कि बोलते समय हर बात को उदाहरण के साथ समझाएं। नीचे दिया गया भाषण इसी तरह तैयार किया गया है, जिसे छात्र और शिक्षक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं।

बाल दिवस पर पांच मिनट का दमदार भाषण



आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और यहां मौजूद मेरे सभी साथियों, आप सभी को सुप्रभात!



आज हम सभी 14 नवंबर के खास मौके पर बाल दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह दिन केवल बच्चों के लिए खुशियां मनाने का दिन नहीं है, बल्कि उनके सपनों, अधिकारों और बेहतर भविष्य के बारे में सोचने का भी दिन है।



हर साल 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है। वे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हें बच्चों से बेहद प्यार था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। उनका मानना था कि बच्चे ही आने वाले समय में देश की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा और सही माहौल देना हम सभी की जिम्मेदारी है।



साथियों, बचपन जिंदगी का सबसे सुंदर दौर होता है। यही वह समय है जब हम सपने देखते हैं, नई चीजें सीखते हैं और अपने भविष्य की तैयारी करते हैं। किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को खिलाड़ी तो किसी को वैज्ञानिक। हर बच्चे का सपना अलग होता है और हर बच्चे के अंदर कोई न कोई खास प्रतिभा होती है।



लेकिन आज हमें एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या हर बच्चा पढ़ाई में टॉपर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी की रुचि पढ़ाई में होती है, तो कोई खेल, संगीत, कला या दूसरी गतिविधियों में अच्छा होता है। इसलिए बच्चों की काबिलियत को केवल परीक्षा के अंकों से नहीं आंकना चाहिए। हर बच्चे को अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए।



आज के समय में बच्चों के सामने कई तरह की चुनौतियां भी हैं। पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगिता और मोबाइल का बढ़ता इस्तेमाल उनके बचपन को प्रभावित कर रहा है। मोबाइल और इंटरनेट से हमें नई जानकारी मिलती है, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए पढ़ाई के साथ खेलना, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ समय बिताना भी जरूरी है।



बाल दिवस हमें बच्चों के अधिकारों की भी याद दिलाता है। हर बच्चे को शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और खेलने का अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चों को ऐसा माहौल मिलना चाहिए, जहां वे बिना डरे अपनी बात कह सकें और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर सकें।



अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को सिर्फ अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित करना काफी नहीं है। उन्हें अच्छा इंसान बनाना भी उतना ही जरूरी है। माता-पिता और शिक्षकों को बच्चों की प्रतिभा पहचाननी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए।



आइए, इस बाल दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे और एक बेहतर समाज बनाने में अपना योगदान देंगे।



आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!



धन्यवाद!

भाषण देते समय किन बातों का रखें ध्यान?

बाल दिवस पर भाषण देना आसान है, लेकिन मंच पर आत्मविश्वास के साथ बोलना भी जरूरी है। कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने भाषण को बेहतर बना सकते हैं।

शुरुआत अच्छे से करें: मंच पर पहुंचकर सबसे पहले प्रधानाचार्य, शिक्षकों और साथियों को नमस्कार करें।

आसान शब्दों का इस्तेमाल करें: ऐसे शब्द चुनें जिन्हें बोलने और समझने में परेशानी न हो।

आवाज साफ रखें: बहुत धीरे न बोलें। अपनी आवाज इतनी रखें कि पीछे बैठे लोग भी सुन सकें।

भाषण को समझकर याद करें: हर लाइन को रटने के बजाय उसका मतलब समझें। इससे मंच पर भूलने का डर कम होगा।

आत्मविश्वास बनाए रखें: भाषण देते समय घबराएं नहीं। सामने बैठे लोगों की ओर देखकर बात करें।

अंत में धन्यवाद कहें: भाषण खत्म होने पर सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं दें और धन्यवाद कहें।

बाल दिवस पर भाषण का सबसे खास संदेश क्या होना चाहिए?

बाल दिवस का असली मतलब केवल एक दिन कार्यक्रम करना या बच्चों को उपहार देना नहीं है। इसका मतलब है कि हर बच्चे को खुशहाल बचपन, अच्छी शिक्षा, सुरक्षा और अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले। बच्चों को केवल परीक्षा के अंकों से नहीं, बल्कि उनकी सोच, मेहनत, व्यवहार और प्रतिभा से भी पहचानना चाहिए। आखिरकार, आज के बच्चे ही कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। इसलिए बच्चों को बेहतर भविष्य देने के साथ उनका आज भी खुशहाल बनाना जरूरी है।