अब आईआईटी से भी बनेंगे डॉक्टर: खड़गपुर में शुरू होगी एमडी की पढ़ाई, एनएमसी से मिली मंजूरी; जानें प्रक्रिया

कब से शुरू होगी पढ़ाई और कैसे मिलेगा दाखिला?

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किन छह विषयों में मिलेंगी एमडी की सीटें?

एमडी कोर्स का नाम सीटों की संख्या जनरल मेडिसिन 2 रेडियोलॉजी 2 फिजियोलॉजी 2 पैथोलॉजी 2 कम्युनिटी मेडिसिन 2 बायोकेमिस्ट्री 2 कुल सीटें 12

आईआईटी खड़गपुर के डॉ. बीसी रॉय मल्टी-स्पेशियलिटी मेडिकल रिसर्च सेंटर में एमडी कोर्स की पढ़ाई होगी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में यहां छात्रों का पहला बैच प्रवेश लेगा। दाखिले के लिए नीट पीजी (NEET-PG) की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। संस्थान के आधिकारिक बयान के अनुसार, इन कोर्स को काउंसलिंग के राउंड-2 में विकल्प के तौर पर शामिल किया जाएगा। हालांकि, दाखिला काउंसलिंग के आधिकारिक कार्यक्रम, तय योग्यता और सीटों की जानकारी के आधार पर ही मिलेगा। इसलिए उम्मीदवारों को काउंसलिंग से जुड़ी सूचनाओं पर नजर रखनी होगी।

आईआईटी में मेडिकल की पढ़ाई क्यों है खास?

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मेडिकल और टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ेगा संस्थान?

आईआईटी खड़गपुर के निदेशक सुमन चक्रवर्ती ने इसे मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उनके मुताबिक, संस्थान का मकसद केवल विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करना नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहां इलाज के अनुभव के साथ इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नई रिसर्च को भी जोड़ा जा सके। संस्थान चाहता है कि यहां से पढ़ने वाले डॉक्टर अच्छे चिकित्सक बनने के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान खोजने में भी मदद करें। पहले बैच के छात्र इस नई पहल की शुरुआत करेंगे।आईआईटी खड़गपुर का मानना है कि आधुनिक चिकित्सा तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बीमारी की पहचान में मदद मिल रही है। नई इमेजिंग तकनीक से शरीर के अंदर की बीमारियों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। वहीं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से इलाज के नए तरीके विकसित हो रहे हैं और डिजिटल तकनीक के जरिए अस्पतालों से बाहर भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। संस्थान के अनुसार, अब तक मेडिकल शिक्षा और तकनीकी रिसर्च अक्सर अलग-अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ी हैं। नए एमडी कोर्स के जरिए इन दोनों को साथ लाने की कोशिश होगी। ये 12 सीटें आईआईटी में मेडिकल शिक्षा की नई परंपरा की शुरुआत करेंगी।