सीबीएसई: नशा मुक्त युवा टॉकाथॉन में क्या हुआ? छात्रों ने पूछे मानसिक स्वास्थ्य और डी-एडिक्शन से जुड़े सवाल

CBSE Talkathon on Nasha Mukt Yuva: सीबीएसई ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ विषय पर इंटरैक्टिव टॉकाथॉन कार्यक्रम के जरिए छात्रों से सीधे संवाद किया। टॉकाथॉन को एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया गया। बोर्ड ने छात्रों से नशे और इसके दुष्प्रभावों से जुड़े सवाल #NashaMuktYuva और #CBSETalkathon हैशटैग के साथ भेजने को कहा था।

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कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2 अगस्त को नशामुक्त भारत की दिशा में दिए गए आह्वान के बाद किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे और नशीले पदार्थों से दूर रहने तथा स्वस्थ और जिम्मेदार विकल्प अपनाने को लेकर जागरूक करना था।