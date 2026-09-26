ओरकेल समेत 22 कंपिनयों को आईआईटी ने किया ब्लैकलिस्ट: नौकरी का ऑफर देकर मुकरी, 150 से ज्यादा छात्रों पर असर

ऑल आईआईटी प्लेसमेंट कमेटी (एआईपीसी) ने 2026 बैच के छात्रों को दिए गए 150 से अधिक नौकरी के प्रस्तावों को पूरा न करने के कारण 22 कंपनियों के साथ अगले दो साल के लिए सहयोग रोकने का फैसला किया है। कमेटी ने इसे 'ब्लैकलिस्ट' कहने के बजाय 'असहयोग' का नाम दिया है और इन कंपनियों को 30 सितंबर 2026 तक औपचारिक रूप से सूचित कर दिया जाएगा।

विज्ञापन