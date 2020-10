IGNOU TEE 2020: फरवरी 2021 से होंगे दिसंबर टर्म एंड एग्जाम, 15 दिसंबर तक करें आवेदन

{"_id":"5f9ab23892cbc5686303b4dd","slug":"ignou-tee-2020-december-exam-to-be-conducted-in-february-2021-apply-till-dec-15-on-ignou-ac-in","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IGNOU TEE 2020: \u092b\u0930\u0935\u0930\u0940 2021 \u0938\u0947 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947 \u0926\u093f\u0938\u0902\u092c\u0930 \u091f\u0930\u094d\u092e \u090f\u0902\u0921 \u090f\u0917\u094d\u091c\u093e\u092e, 15 \u0926\u093f\u0938\u0902\u092c\u0930 \u0924\u0915 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u0906\u0935\u0947\u0926\u0928","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

अभ्यर्थी इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना को इग्नू की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन पत्र 15 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही असाइनमेंट भी 15 दिसंबर 2020 तक जमा करने होंगे। इग्नू की आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को 15 दिसंबर, 2020 तक हर हाल में अपने प्रोजेक्ट कार्य और असाइनमेंट जमा कराने होंगे।





IGNOU TEE 2020: December exam to be conducted in February 2021- Apply till Dec 15 on ignou.ac.in