IGNOU Re-registration: इग्नू ने बढ़ाई जनवरी सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा, अब इस तारीख तक करें आवेदन

IGNOU January Session: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जनवरी 2023 सत्र के लिए दोबारा पंजीकरण की समय सीमा 15 जनवरी, 2023 तक बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट ignou.samarth.edu.in पर पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पुन: पंजीकरण की तिथि 15 जनवरी, 2023 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह समय अवधि 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी।

