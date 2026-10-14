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Hindi News ›   Jobs ›   IFFCO AGT Recruitment 2026 Last Date to Apply Today Check Eligibility and Application Process

इफको एजीटी भर्ती 2026: कृषि स्नातकों के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, 33300 रुपये मासिक वजीफा; ऐसे करें अप्लाई

Wed, 14 Oct 2026 07:59 AM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 14 Oct 2026 07:59 AM IST
सार

इफको कृषि स्नातक प्रशिक्षु भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने का आज, 14 अक्तूबर आखिरी दिन है। कृषि में स्नातक की डिग्री और निर्धारित अंक वाले उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60 प्रतिशत, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना जरूर पढ़ें।
 

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IFFCO AGT Recruitment 2026 Last Date to Apply Today Check Eligibility and Application Process
IFFCO AGT Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफको ने कृषि स्नातक प्रशिक्षु के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के माध्यम से कृषि क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण और करियर का अवसर मिल सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 अक्तूबर 2026 है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिन का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। भर्ती में पदों की कुल संख्या स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए रिक्तियों की संख्या के बारे में आधिकारिक अधिसूचना से पुष्टि करना जरूरी है। 
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शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

इफको कृषि स्नातक प्रशिक्षु पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चार वर्षीय पूर्णकालिक नियमित बीएससी कृषि की डिग्री होनी चाहिए। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के स्नातक में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए। वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। जिन उम्मीदवारों के परिणाम में सीजीपीए दिया गया है, उन्हें आवेदन भरते समय निर्धारित नियमों के अनुसार उसे प्रतिशत में बदलना पड़ सकता है। आवेदन करने से पहले अपनी डिग्री और अंकों से संबंधित शर्तों को ध्यान से जांच लें। 
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आयु सीमा कितनी निर्धारित है?

इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के पात्र उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट मिल सकती है। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पांच वर्ष तथा गैर-क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट का प्रावधान है। हालांकि, अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी के अनुसार लागू नियमों की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से करनी चाहिए। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। 
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आवेदन कैसे करें और कितना शुल्क लगेगा?

  • इच्छुक उम्मीदवार इफको के भर्ती पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल खोलें और कृषि स्नातक प्रशिक्षु भर्ती से संबंधित लिंक चुनें।
  • इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी विवरण भरें। मांगे गए दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
  • आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों की जांच करें और अंतिम रूप से जमा किए गए फॉर्म की प्रति सुरक्षित रखें।
  • उपलब्ध विवरण के अनुसार, आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है।
  • आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 14 अक्टूबर 2026 है।
  • आवेदन करने के लिए आधिकारिक भर्ती पोर्टल careers.iffco-recruitments.in पर जाएं। 

प्रशिक्षण के दौरान कितना मिलेगा वेतन?

भर्ती विवरण के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवधि में उन्हें प्रतिमाह 33,300 रुपये वजीफा मिलने की जानकारी दी गई है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इफको की आवश्यकता के अनुसार उम्मीदवारों को नियमित पद पर समायोजित किया जा सकता है। इसके लिए मूल वेतन 37,000 रुपये प्रतिमाह और वेतनमान 37,000 से 70,000 रुपये बताया गया है। नियमित नियुक्ति और अन्य भत्ते संगठन के नियमों तथा उपलब्ध पदों पर निर्भर करेंगे। इसलिए इसे निश्चित नियुक्ति की गारंटी न मानें। उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्ति से संबंधित सभी शर्तें आधिकारिक अधिसूचना में पढ़नी चाहिए।
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