आईसीएआई : सीए इंटरमीडिएट परीक्षा जनवरी 2021 के परिणाम घोषित, यहां देखें रिजल्ट

Icai CA Intermediate result declared . Congratulations to all those passed — DHIRAJ KHANDELWAL (@kdhiraj123) March 26, 2021

आईसीएआई की ओर से शुक्रवार, 26 मार्च, 2021 को सीए इंटरमीडिएट परीक्षा जनवरी 2021 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जिन छात्रों ने यह परीक्षा दी थी, वे अपना रिजल्ट यहां दिए गए लिंक के जरिये देख सकते हैं। आईसीएआई के द्वारा सीए इंटरमीडिएट (IPC) (Old) परीक्षा: जनवरी 2021, इंटरमीडिएट (New) परीक्षा: जनवरी 2021, इंटरमीडिएट (IPC) (Old) परीक्षा: जनवरी 2021 और इंटरमीडिएट (New) परीक्षा: जनवरी 2021 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं।परिणाम जारी होने की जानकारी आईसीएआई के सीसीएम धीरज कुमार की ओर से ट्वीट कर दी गई है।