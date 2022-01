{"_id":"61e6a4ad98cb4e7b7c76da8f","slug":"ibps-so-result-2021-ibps-declared-result-of-specialist-officer-so-preliminary-exam-2021-know-how-to-check-sarkari-naukri","type":"story","status":"publish","title_hn":"IBPS SO Result 2021: आईबीपीएस स्पेशल ऑफिसर भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी, ऐसे चेक करें","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

जॉब डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Tue, 18 Jan 2022 05:00 PM IST

सार IBPS SO Result 2021: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) ने प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 26 दिसंबर, 2021 को किया था। इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न बैंकों में स्पेशल ऑफिसर के 1828 रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।

IBPS SO Result 2021: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) ने अपने अंतर्गत विभिन्न बैंकों स्पेशल ऑफिसर भर्ती (CRP SPL-XI) के ली गई प्रांरंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। यह परिणाम अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वह आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हे अपने पंजीयन क्रमांक/रोल नंबर/जन्मतिथि आदि की आवश्यकता होगी।



IBPS SO Result 2021: दिसंबर में हुई थी परीक्षा

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) ने प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 26 दिसंबर, 2021 को किया था। इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न बैंकों में स्पेशल ऑफिसर के 1828 रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इनमें आईटी अधिकारी (स्केल- I), कृषि क्षेत्र अधिकारी (स्केल I), राजभाषा अधिकारी (स्केल I), विधि अधिकारी (स्केल I), मानव संसाधन / कार्मिक अधिकारी (स्केल I), और विपणन अधिकारी (स्केल I) आदि पद शामिल हैं।



IBPS SO Result 2021: कैसे चेक करें अपना परिणाम?



उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान से दिशानिर्देशों का पालन कर के अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।



1. सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।



2. अब होम पेज पर दिखाई दे रहे CRP SPL-XI Result से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।



3. अब आप एक नए पेज पर आ जाएंगे।



4. अब यहां मांगी जा रही जानकारी जैसे अपनी आईडी और जन्मतिथि आदि दर्ज करें और सबमिट के बटन पर क्लिक करें।



5. अब परिणाम आपके सामने की स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।



6. इसे चेक कर के डाउनलोड कर लें और आगे की जरूरत के लिए इसका प्रिंट भी निकलवा लें।