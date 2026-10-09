एचसीएस रिजल्ट 2025: हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी, सोनीपत के अभिषेक सरोहा ने किया टॉप; देखें सूची

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हरियाणा HCS परीक्षा 2025: टॉप उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट

रैंक मूल क्रम संख्या रोल नंबर उम्मीदवार का नाम श्रेणी उप श्रेणी लिखित अंक (600 में से) साक्षात्कार अंक (75 में से) कुल अंक (675 में से) 1 262 182607 अभिषेक सरौहा (ABHISHEK SAROHA) सामान्य / UR — 351.5 43.00 394.50 2 248 178570 कुलदीप (KULDEEP) सामान्य / UR — 344.5 48.40 392.90 3 115 139060 ईशा काला (ISHA KALA) सामान्य / UR — 335.0 53.60 388.60 4 85 124727 क्रीमी (CREAMY) सामान्य / UR — 340.0 47.40 387.40 5 44 113943 छवि (CHHAVI) सामान्य / UR — 333.0 52.80 385.80 6 138 149473 रजत फोगाट (RAJAT PHOGAT) सामान्य / UR — 330.0 54.40 384.40 7 72 121944 राहुल सैनी (RAHUL SAINI) BC (B) (NCL) — 331.0 52.80 383.80 8 39 112689 मानवी (MANVI) सामान्य / UR — 334.5 48.80 383.30 9 187 163417 रीनू (REENU) सामान्य / UR DESM 332.0 49.20 381.20 10 204 166944 ज़ैनब खातून (ZAINAB KHATOON) BC (A) (NCL) — 330.5 47.80 378.30 11 14 104378 विनीता (VINITA) सामान्य / UR — 329.0 49.00 378.00 12 60 119908 प्रीति कौशिक (PREETI KAUSHIK) सामान्य / UR — 329.5 48.00 377.50 13 40 112795 अतुल कुमार (ATUL KUMAR) BC (A) (NCL) — 328.5 48.20 376.70 14 93 128170 मुस्कान सोलंकी (MUSKAN SOLANKI) सामान्य / UR — 323.5 52.80 376.30 15 181 162560 रजत (RAJAT) सामान्य / UR — 322.0 53.60 375.60 16 90 127646 मनमोहन सिंह (MANMOHAN SINGH) सामान्य / UR — 322.0 53.20 375.20 17 211 168269 सिमरन (SIMRAN) EWS — 320.5 54.20 374.70 18 104 132882 दीक्षा (DIKSHA) BC (A) (NCL) — 320.5 53.80 374.30 19 228 174365 अविनाश सिंह पुंजेता (AVINASH SINGH PUNJETA) सामान्य / UR — 320.5 52.60 373.10 20 121 141216 अंजलि गुप्ता (ANJALI GUPTA) सामान्य / UR — 324.5 47.20 371.70 20 273 185220 चिराग हुड्डा (CHIRAG HOODA) सामान्य / UR — 319.5 52.20 371.70 22 101 132604 सिद्धेश सिंह (SIDDESH SINGH) सामान्य / UR — 316.5 54.00 370.50 23 224 173371 स्पर्श कौशिक (SPARSH KAUSHIK) सामान्य / UR — 316.0 52.40 368.40 24 160 156177 प्रति कौर (PRATI KAUR) सामान्य / UR — 314.5 52.60 367.10 25 246 178359 मोनिका (MONIKA) सामान्य / UR — 320.0 46.80 366.80 26 45 114024 शीतल (SHEETAL) BC (B) (NCL) — 311.5 54.60 366.10 27 282 188403 परिक्षित मदान (PARIKSHIT MADAN) सामान्य / UR — 315.5 48.80 364.30 28 87 126392 अभिनन्दन के एम (ABHINANDAN K M) सामान्य / UR — 312.0 51.60 363.60 29 86 126275 रवि शंकर (RAVI SHANKAR) सामान्य / UR — 309.5 53.80 363.30 30 58 119336 गौरव सभ्रवाल (GOURAV SABHARWAL) सामान्य / UR — 328.5 34.20 362.70 30 100 131242 लवंश सिंह (LAWANSH SINGH) सामान्य / UR — 315.5 47.20 362.70 30 123 143736 हितेश बिजारणिया (HITESH BIJARNIA) सामान्य / UR — 309.5 53.20 362.70 33 200 166140 नीरज (NEERAJ) BC (B) (NCL) — 310.5 52.00 362.50 33 260 182416 प्रियल धीमान (PRIYAL DHIMAN) BC (A) (NCL) — 309.5 53.00 362.50 35 92 128041 हर्षिता शर्मा (HARSHITA SHARMA) सामान्य / UR — 308.0 54.20 362.20 36 11 102134 निशा (NISHA) सामान्य / UR — 309.5 52.00 361.50 37 156 155105 विकास (VIKAS) सामान्य / UR — 307.0 54.00 361.00 38 109 136619 प्रियंका (PRIYANKA) सामान्य / UR — 306.0 53.80 359.80 39 88 126521 प्राची यादव (PRACHI YADAV) सामान्य / UR — 311.5 47.60 359.10 40 287 189708 हिमांशु (HIMANSHU) सामान्य / UR — 304.0 54.20 358.20 41 293 191681 सुनील कुमार (SUNIL KUMAR) सामान्य / UR — 304.0 53.40 357.40 42 276 186021 विष्णु (VISHNU) सामान्य / UR — 304.0 53.20 357.20 43 270 184586 कणिका धमीजा (KANIKA DHAMIJA) सामान्य / UR — 308.5 48.60 357.10 44 163 156651 प्राग कुमारी (PRAG KUMARI) सामान्य / UR — 307.5 49.40 356.90 45 36 111758 रवि कुमार (RAVI KUMAR) सामान्य / UR — 303.0 53.40 356.40 46 84 124414 माधव तिवारी (MADHAV TIWARI) सामान्य / UR — 301.5 54.80 356.30 47 113 137197 मोहित (MOHIT) सामान्य / UR — 303.0 — —

कई परीक्षाओं में असफलता के बाद कैसे मिली सफलता?

अभिषेक सरोहा ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि कई वर्षों के संघर्ष, असफलताओं और मामूली अंतर से अवसर चूकने के बाद आखिरकार उनका नाम अंतिम चयन सूची में आ गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि उन्होंने एचसीएस परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है। अभिषेक ने अपनी सफलता के लिए ईश्वर और उन सभी लोगों का आभार जताया, जिन्होंने मुश्किल समय में उन पर भरोसा बनाए रखा। उनकी तैयारी का सफर आसान नहीं था। वह पांच बार यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और तीन बार पीसीएस मुख्य परीक्षा में शामिल हुए। इसके अलावा, वह यूपीएससी और पीसीएस के दो-दो इंटरव्यू भी दे चुके थे।

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कहां से पढ़े हैं अभिषेक और क्या करता है उनका परिवार?

कोचिंग छोड़ी, घर पर पढ़ाई की; फिर कैसे बने टॉपर?अभिषेक के पिता जगबीर सिंह के मुताबिक, उनके बेटे ने शुरुआती दो प्रयासों में लिखित परीक्षा पास कर इंटरव्यू तक जगह बनाई थी, लेकिन इंटरव्यू में कम अंक मिलने के कारण अंतिम चयन नहीं हो सका। लगातार दो बार चयन से चूकने के बाद उनका मनोबल प्रभावित हुआ। इसके बाद उन्होंने कोचिंग छोड़ दी और घर पर रहकर पढ़ाई जारी रखी। परिवार ने उन्हें तीसरा प्रयास पूरी तैयारी के साथ करने के लिए प्रोत्साहित किया। अभिषेक ने नियमित पढ़ाई की और अपनी कमजोरियों को सुधारने पर ध्यान दिया। उनके पिता के अनुसार, इस बार इंटरव्यू में उन्हें 42 अंक मिले। लिखित परीक्षा में मजबूत प्रदर्शन ने उन्हें राज्य में पहली रैंक हासिल करने में मदद की।

अभिषेक सरोहा ने 12वीं तक की पढ़ाई पानीपत में की और उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चले गए। उन्होंने दिल्ली में रहते हुए हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखा। उनके पिता जगबीर सिंह शहर के एक निजी स्कूल आरके हिंदू के प्रबंध निदेशक हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं। अभिषेक के बड़े भाई विनय सरोहा सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। अभिषेक के चयन की खबर से परिवार में खुशी का माहौल है। रिश्तेदारों और परिचितों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उनकी सफलता लगातार प्रयास करते रहने की अहमियत भी दिखाती है।

कब हुई थी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, कब आया रिजल्ट?

हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी। इसका परिणाम 4 मई को घोषित हुआ। इसके बाद 20 मई को श्रेणीवार परिणाम जारी किया गया और 1 जून को संशोधित परिणाम घोषित हुआ। मुख्य परीक्षा 27 से 29 जून 2026 तक आयोजित की गई थी, जबकि इसका परिणाम 17 सितंबर को जारी हुआ। अब हरियाणा लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवारों के लिए यह परिणाम चयन प्रक्रिया का अहम पड़ाव है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपने अंकों, रैंक और चयन से जुड़ी आगे की जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक अधिसूचना देखें।