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Hindi News ›   Education ›   Haryana HCS Result 2025 Out Sonipat Abhishek Saroha Tops Check Top 10 Merit List

एचसीएस रिजल्ट 2025: हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी, सोनीपत के अभिषेक सरोहा ने किया टॉप; देखें सूची

Fri, 09 Oct 2026 12:56 PM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 09 Oct 2026 12:56 PM IST
सार

Haryana HCS Result 2025 Out:  हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। सोनीपत के अभिषेक सरोहा ने 394.50 अंक के साथ पहली रैंक हासिल की। टॉप 10 में छह महिला उम्मीदवार शामिल हैं। देखें टॉपर्स की सूची

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Haryana HCS Result 2025 Out Sonipat Abhishek Saroha Tops Check Top 10 Merit List
Haryana Civil Service Exam 2025 Result - फोटो : AI Generated

विस्तार
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हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने एचसीएस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें सोनीपत के अभिषेक सरोहा ने 675 में से 394.50 अंक हासिल कर पहली रैंक प्राप्त की है। दूसरे स्थान पर कुलदीप और तीसरे स्थान पर ईशा कला रहीं। खास बात यह है कि टॉप 10 में छह महिला उम्मीदवारों ने जगह बनाई है। अभिषेक के लिए यह सफलता कई परीक्षाओं, असफलताओं और इंटरव्यू में चयन से चूकने के बाद मिली। उन्होंने घर पर नियमित पढ़ाई जारी रखी और अपनी कमजोरियों पर काम किया। आइए जानते हैं टॉप 10 की सूची और अभिषेक की तैयारी और परीक्षा से जुड़ी अहम तारीखें।
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हरियाणा HCS परीक्षा 2025: टॉप उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट

रैंक

मूल क्रम संख्या

रोल नंबर

उम्मीदवार का नाम

श्रेणी

उप श्रेणी

लिखित अंक (600 में से)

साक्षात्कार अंक (75 में से)

कुल अंक (675 में से)

1

262

182607

अभिषेक सरौहा (ABHISHEK SAROHA)

सामान्य / UR

351.5

43.00

394.50

2

248

178570

कुलदीप (KULDEEP)

सामान्य / UR

344.5

48.40

392.90

3

115

139060

ईशा काला (ISHA KALA)

सामान्य / UR

335.0

53.60

388.60

4

85

124727

क्रीमी (CREAMY)

सामान्य / UR

340.0

47.40

387.40

5

44

113943

छवि (CHHAVI)

सामान्य / UR

333.0

52.80

385.80

6

138

149473

रजत फोगाट (RAJAT PHOGAT)

सामान्य / UR

330.0

54.40

384.40

7

72

121944

राहुल सैनी (RAHUL SAINI)

BC (B) (NCL)

331.0

52.80

383.80

8

39

112689

मानवी (MANVI)

सामान्य / UR

334.5

48.80

383.30

9

187

163417

रीनू (REENU)

सामान्य / UR

DESM

332.0

49.20

381.20

10

204

166944

ज़ैनब खातून (ZAINAB KHATOON)

BC (A) (NCL)

330.5

47.80

378.30

11

14

104378

विनीता (VINITA)

सामान्य / UR

329.0

49.00

378.00

12

60

119908

प्रीति कौशिक (PREETI KAUSHIK)

सामान्य / UR

329.5

48.00

377.50

13

40

112795

अतुल कुमार (ATUL KUMAR)

BC (A) (NCL)

328.5

48.20

376.70

14

93

128170

मुस्कान सोलंकी (MUSKAN SOLANKI)

सामान्य / UR

323.5

52.80

376.30

15

181

162560

रजत (RAJAT)

सामान्य / UR

322.0

53.60

375.60

16

90

127646

मनमोहन सिंह (MANMOHAN SINGH)

सामान्य / UR

322.0

53.20

375.20

17

211

168269

सिमरन (SIMRAN)

EWS

320.5

54.20

374.70

18

104

132882

दीक्षा (DIKSHA)

BC (A) (NCL)

320.5

53.80

374.30

19

228

174365

अविनाश सिंह पुंजेता (AVINASH SINGH PUNJETA)

सामान्य / UR

320.5

52.60

373.10

20

121

141216

अंजलि गुप्ता (ANJALI GUPTA)

सामान्य / UR

324.5

47.20

371.70

20

273

185220

चिराग हुड्डा (CHIRAG HOODA)

सामान्य / UR

319.5

52.20

371.70

22

101

132604

सिद्धेश सिंह (SIDDESH SINGH)

सामान्य / UR

316.5

54.00

370.50

23

224

173371

स्पर्श कौशिक (SPARSH KAUSHIK)

सामान्य / UR

316.0

52.40

368.40

24

160

156177

प्रति कौर (PRATI KAUR)

सामान्य / UR

314.5

52.60

367.10

25

246

178359

मोनिका (MONIKA)

सामान्य / UR

320.0

46.80

366.80

26

45

114024

शीतल (SHEETAL)

BC (B) (NCL)

311.5

54.60

366.10

27

282

188403

परिक्षित मदान (PARIKSHIT MADAN)

सामान्य / UR

315.5

48.80

364.30

28

87

126392

अभिनन्दन के एम (ABHINANDAN K M)

सामान्य / UR

312.0

51.60

363.60

29

86

126275

रवि शंकर (RAVI SHANKAR)

सामान्य / UR

309.5

53.80

363.30

30

58

119336

गौरव सभ्रवाल (GOURAV SABHARWAL)

सामान्य / UR

328.5

34.20

362.70

30

100

131242

लवंश सिंह (LAWANSH SINGH)

सामान्य / UR

315.5

47.20

362.70

30

123

143736

हितेश बिजारणिया (HITESH BIJARNIA)

सामान्य / UR

309.5

53.20

362.70

33

200

166140

नीरज (NEERAJ)

BC (B) (NCL)

310.5

52.00

362.50

33

260

182416

प्रियल धीमान (PRIYAL DHIMAN)

BC (A) (NCL)

309.5

53.00

362.50

35

92

128041

हर्षिता शर्मा (HARSHITA SHARMA)

सामान्य / UR

308.0

54.20

362.20

36

11

102134

निशा (NISHA)

सामान्य / UR

309.5

52.00

361.50

37

156

155105

विकास (VIKAS)

सामान्य / UR

307.0

54.00

361.00

38

109

136619

प्रियंका (PRIYANKA)

सामान्य / UR

306.0

53.80

359.80

39

88

126521

प्राची यादव (PRACHI YADAV)

सामान्य / UR

311.5

47.60

359.10

40

287

189708

हिमांशु (HIMANSHU)

सामान्य / UR

304.0

54.20

358.20

41

293

191681

सुनील कुमार (SUNIL KUMAR)

सामान्य / UR

304.0

53.40

357.40

42

276

186021

विष्णु (VISHNU)

सामान्य / UR

304.0

53.20

357.20

43

270

184586

कणिका धमीजा (KANIKA DHAMIJA)

सामान्य / UR

308.5

48.60

357.10

44

163

156651

प्राग कुमारी (PRAG KUMARI)

सामान्य / UR

307.5

49.40

356.90

45

36

111758

रवि कुमार (RAVI KUMAR)

सामान्य / UR

303.0

53.40

356.40

46

84

124414

माधव तिवारी (MADHAV TIWARI)

सामान्य / UR

301.5

54.80

356.30

47

113

137197

मोहित (MOHIT)

सामान्य / UR

303.0

 

कई परीक्षाओं में असफलता के बाद कैसे मिली सफलता?

अभिषेक सरोहा ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि कई वर्षों के संघर्ष, असफलताओं और मामूली अंतर से अवसर चूकने के बाद आखिरकार उनका नाम अंतिम चयन सूची में आ गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि उन्होंने एचसीएस परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है। अभिषेक ने अपनी सफलता के लिए ईश्वर और उन सभी लोगों का आभार जताया, जिन्होंने मुश्किल समय में उन पर भरोसा बनाए रखा। उनकी तैयारी का सफर आसान नहीं था। वह पांच बार यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और तीन बार पीसीएस मुख्य परीक्षा में शामिल हुए। इसके अलावा, वह यूपीएससी और पीसीएस के दो-दो इंटरव्यू भी दे चुके थे।

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कोचिंग छोड़ी, घर पर पढ़ाई की; फिर कैसे बने टॉपर?

अभिषेक के पिता जगबीर सिंह के मुताबिक, उनके बेटे ने शुरुआती दो प्रयासों में लिखित परीक्षा पास कर इंटरव्यू तक जगह बनाई थी, लेकिन इंटरव्यू में कम अंक मिलने के कारण अंतिम चयन नहीं हो सका। लगातार दो बार चयन से चूकने के बाद उनका मनोबल प्रभावित हुआ। इसके बाद उन्होंने कोचिंग छोड़ दी और घर पर रहकर पढ़ाई जारी रखी। परिवार ने उन्हें तीसरा प्रयास पूरी तैयारी के साथ करने के लिए प्रोत्साहित किया। अभिषेक ने नियमित पढ़ाई की और अपनी कमजोरियों को सुधारने पर ध्यान दिया। उनके पिता के अनुसार, इस बार इंटरव्यू में उन्हें 42 अंक मिले। लिखित परीक्षा में मजबूत प्रदर्शन ने उन्हें राज्य में पहली रैंक हासिल करने में मदद की।

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कहां से पढ़े हैं अभिषेक और क्या करता है उनका परिवार?

अभिषेक सरोहा ने 12वीं तक की पढ़ाई पानीपत में की और उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चले गए। उन्होंने दिल्ली में रहते हुए हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखा। उनके पिता जगबीर सिंह शहर के एक निजी स्कूल आरके हिंदू के प्रबंध निदेशक हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं। अभिषेक के बड़े भाई विनय सरोहा सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। अभिषेक के चयन की खबर से परिवार में खुशी का माहौल है। रिश्तेदारों और परिचितों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उनकी सफलता लगातार प्रयास करते रहने की अहमियत भी दिखाती है।

कब हुई थी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, कब आया रिजल्ट?

हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी। इसका परिणाम 4 मई को घोषित हुआ। इसके बाद 20 मई को श्रेणीवार परिणाम जारी किया गया और 1 जून को संशोधित परिणाम घोषित हुआ। मुख्य परीक्षा 27 से 29 जून 2026 तक आयोजित की गई थी, जबकि इसका परिणाम 17 सितंबर को जारी हुआ। अब हरियाणा लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवारों के लिए यह परिणाम चयन प्रक्रिया का अहम पड़ाव है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपने अंकों, रैंक और चयन से जुड़ी आगे की जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक अधिसूचना देखें।

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