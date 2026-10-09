एचसीएस रिजल्ट 2025: हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी, सोनीपत के अभिषेक सरोहा ने किया टॉप; देखें सूची
Haryana HCS Result 2025 Out: हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। सोनीपत के अभिषेक सरोहा ने 394.50 अंक के साथ पहली रैंक हासिल की। टॉप 10 में छह महिला उम्मीदवार शामिल हैं। देखें टॉपर्स की सूची
विस्तार
हरियाणा HCS परीक्षा 2025: टॉप उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट
|
रैंक
|
मूल क्रम संख्या
|
रोल नंबर
|
उम्मीदवार का नाम
|
श्रेणी
|
उप श्रेणी
|
लिखित अंक (600 में से)
|
साक्षात्कार अंक (75 में से)
|
कुल अंक (675 में से)
|
1
|
262
|
182607
|
अभिषेक सरौहा (ABHISHEK SAROHA)
|
सामान्य / UR
|
—
|
351.5
|
43.00
|
394.50
|
2
|
248
|
178570
|
कुलदीप (KULDEEP)
|
सामान्य / UR
|
—
|
344.5
|
48.40
|
392.90
|
3
|
115
|
139060
|
ईशा काला (ISHA KALA)
|
सामान्य / UR
|
—
|
335.0
|
53.60
|
388.60
|
4
|
85
|
124727
|
क्रीमी (CREAMY)
|
सामान्य / UR
|
—
|
340.0
|
47.40
|
387.40
|
5
|
44
|
113943
|
छवि (CHHAVI)
|
सामान्य / UR
|
—
|
333.0
|
52.80
|
385.80
|
6
|
138
|
149473
|
रजत फोगाट (RAJAT PHOGAT)
|
सामान्य / UR
|
—
|
330.0
|
54.40
|
384.40
|
7
|
72
|
121944
|
राहुल सैनी (RAHUL SAINI)
|
BC (B) (NCL)
|
—
|
331.0
|
52.80
|
383.80
|
8
|
39
|
112689
|
मानवी (MANVI)
|
सामान्य / UR
|
—
|
334.5
|
48.80
|
383.30
|
9
|
187
|
163417
|
रीनू (REENU)
|
सामान्य / UR
|
DESM
|
332.0
|
49.20
|
381.20
|
10
|
204
|
166944
|
ज़ैनब खातून (ZAINAB KHATOON)
|
BC (A) (NCL)
|
—
|
330.5
|
47.80
|
378.30
|
11
|
14
|
104378
|
विनीता (VINITA)
|
सामान्य / UR
|
—
|
329.0
|
49.00
|
378.00
|
12
|
60
|
119908
|
प्रीति कौशिक (PREETI KAUSHIK)
|
सामान्य / UR
|
—
|
329.5
|
48.00
|
377.50
|
13
|
40
|
112795
|
अतुल कुमार (ATUL KUMAR)
|
BC (A) (NCL)
|
—
|
328.5
|
48.20
|
376.70
|
14
|
93
|
128170
|
मुस्कान सोलंकी (MUSKAN SOLANKI)
|
सामान्य / UR
|
—
|
323.5
|
52.80
|
376.30
|
15
|
181
|
162560
|
रजत (RAJAT)
|
सामान्य / UR
|
—
|
322.0
|
53.60
|
375.60
|
16
|
90
|
127646
|
मनमोहन सिंह (MANMOHAN SINGH)
|
सामान्य / UR
|
—
|
322.0
|
53.20
|
375.20
|
17
|
211
|
168269
|
सिमरन (SIMRAN)
|
EWS
|
—
|
320.5
|
54.20
|
374.70
|
18
|
104
|
132882
|
दीक्षा (DIKSHA)
|
BC (A) (NCL)
|
—
|
320.5
|
53.80
|
374.30
|
19
|
228
|
174365
|
अविनाश सिंह पुंजेता (AVINASH SINGH PUNJETA)
|
सामान्य / UR
|
—
|
320.5
|
52.60
|
373.10
|
20
|
121
|
141216
|
अंजलि गुप्ता (ANJALI GUPTA)
|
सामान्य / UR
|
—
|
324.5
|
47.20
|
371.70
|
20
|
273
|
185220
|
चिराग हुड्डा (CHIRAG HOODA)
|
सामान्य / UR
|
—
|
319.5
|
52.20
|
371.70
|
22
|
101
|
132604
|
सिद्धेश सिंह (SIDDESH SINGH)
|
सामान्य / UR
|
—
|
316.5
|
54.00
|
370.50
|
23
|
224
|
173371
|
स्पर्श कौशिक (SPARSH KAUSHIK)
|
सामान्य / UR
|
—
|
316.0
|
52.40
|
368.40
|
24
|
160
|
156177
|
प्रति कौर (PRATI KAUR)
|
सामान्य / UR
|
—
|
314.5
|
52.60
|
367.10
|
25
|
246
|
178359
|
मोनिका (MONIKA)
|
सामान्य / UR
|
—
|
320.0
|
46.80
|
366.80
|
26
|
45
|
114024
|
शीतल (SHEETAL)
|
BC (B) (NCL)
|
—
|
311.5
|
54.60
|
366.10
|
27
|
282
|
188403
|
परिक्षित मदान (PARIKSHIT MADAN)
|
सामान्य / UR
|
—
|
315.5
|
48.80
|
364.30
|
28
|
87
|
126392
|
अभिनन्दन के एम (ABHINANDAN K M)
|
सामान्य / UR
|
—
|
312.0
|
51.60
|
363.60
|
29
|
86
|
126275
|
रवि शंकर (RAVI SHANKAR)
|
सामान्य / UR
|
—
|
309.5
|
53.80
|
363.30
|
30
|
58
|
119336
|
गौरव सभ्रवाल (GOURAV SABHARWAL)
|
सामान्य / UR
|
—
|
328.5
|
34.20
|
362.70
|
30
|
100
|
131242
|
लवंश सिंह (LAWANSH SINGH)
|
सामान्य / UR
|
—
|
315.5
|
47.20
|
362.70
|
30
|
123
|
143736
|
हितेश बिजारणिया (HITESH BIJARNIA)
|
सामान्य / UR
|
—
|
309.5
|
53.20
|
362.70
|
33
|
200
|
166140
|
नीरज (NEERAJ)
|
BC (B) (NCL)
|
—
|
310.5
|
52.00
|
362.50
|
33
|
260
|
182416
|
प्रियल धीमान (PRIYAL DHIMAN)
|
BC (A) (NCL)
|
—
|
309.5
|
53.00
|
362.50
|
35
|
92
|
128041
|
हर्षिता शर्मा (HARSHITA SHARMA)
|
सामान्य / UR
|
—
|
308.0
|
54.20
|
362.20
|
36
|
11
|
102134
|
निशा (NISHA)
|
सामान्य / UR
|
—
|
309.5
|
52.00
|
361.50
|
37
|
156
|
155105
|
विकास (VIKAS)
|
सामान्य / UR
|
—
|
307.0
|
54.00
|
361.00
|
38
|
109
|
136619
|
प्रियंका (PRIYANKA)
|
सामान्य / UR
|
—
|
306.0
|
53.80
|
359.80
|
39
|
88
|
126521
|
प्राची यादव (PRACHI YADAV)
|
सामान्य / UR
|
—
|
311.5
|
47.60
|
359.10
|
40
|
287
|
189708
|
हिमांशु (HIMANSHU)
|
सामान्य / UR
|
—
|
304.0
|
54.20
|
358.20
|
41
|
293
|
191681
|
सुनील कुमार (SUNIL KUMAR)
|
सामान्य / UR
|
—
|
304.0
|
53.40
|
357.40
|
42
|
276
|
186021
|
विष्णु (VISHNU)
|
सामान्य / UR
|
—
|
304.0
|
53.20
|
357.20
|
43
|
270
|
184586
|
कणिका धमीजा (KANIKA DHAMIJA)
|
सामान्य / UR
|
—
|
308.5
|
48.60
|
357.10
|
44
|
163
|
156651
|
प्राग कुमारी (PRAG KUMARI)
|
सामान्य / UR
|
—
|
307.5
|
49.40
|
356.90
|
45
|
36
|
111758
|
रवि कुमार (RAVI KUMAR)
|
सामान्य / UR
|
—
|
303.0
|
53.40
|
356.40
|
46
|
84
|
124414
|
माधव तिवारी (MADHAV TIWARI)
|
सामान्य / UR
|
—
|
301.5
|
54.80
|
356.30
|
47
|
113
|
137197
|
मोहित (MOHIT)
|
सामान्य / UR
|
—
|
303.0
|
—
|
—
कई परीक्षाओं में असफलता के बाद कैसे मिली सफलता?
अभिषेक सरोहा ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि कई वर्षों के संघर्ष, असफलताओं और मामूली अंतर से अवसर चूकने के बाद आखिरकार उनका नाम अंतिम चयन सूची में आ गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि उन्होंने एचसीएस परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है। अभिषेक ने अपनी सफलता के लिए ईश्वर और उन सभी लोगों का आभार जताया, जिन्होंने मुश्किल समय में उन पर भरोसा बनाए रखा। उनकी तैयारी का सफर आसान नहीं था। वह पांच बार यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और तीन बार पीसीएस मुख्य परीक्षा में शामिल हुए। इसके अलावा, वह यूपीएससी और पीसीएस के दो-दो इंटरव्यू भी दे चुके थे।
कोचिंग छोड़ी, घर पर पढ़ाई की; फिर कैसे बने टॉपर?
अभिषेक के पिता जगबीर सिंह के मुताबिक, उनके बेटे ने शुरुआती दो प्रयासों में लिखित परीक्षा पास कर इंटरव्यू तक जगह बनाई थी, लेकिन इंटरव्यू में कम अंक मिलने के कारण अंतिम चयन नहीं हो सका। लगातार दो बार चयन से चूकने के बाद उनका मनोबल प्रभावित हुआ। इसके बाद उन्होंने कोचिंग छोड़ दी और घर पर रहकर पढ़ाई जारी रखी। परिवार ने उन्हें तीसरा प्रयास पूरी तैयारी के साथ करने के लिए प्रोत्साहित किया। अभिषेक ने नियमित पढ़ाई की और अपनी कमजोरियों को सुधारने पर ध्यान दिया। उनके पिता के अनुसार, इस बार इंटरव्यू में उन्हें 42 अंक मिले। लिखित परीक्षा में मजबूत प्रदर्शन ने उन्हें राज्य में पहली रैंक हासिल करने में मदद की।
कहां से पढ़े हैं अभिषेक और क्या करता है उनका परिवार?
अभिषेक सरोहा ने 12वीं तक की पढ़ाई पानीपत में की और उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चले गए। उन्होंने दिल्ली में रहते हुए हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखा। उनके पिता जगबीर सिंह शहर के एक निजी स्कूल आरके हिंदू के प्रबंध निदेशक हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं। अभिषेक के बड़े भाई विनय सरोहा सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। अभिषेक के चयन की खबर से परिवार में खुशी का माहौल है। रिश्तेदारों और परिचितों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उनकी सफलता लगातार प्रयास करते रहने की अहमियत भी दिखाती है।
कब हुई थी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, कब आया रिजल्ट?
हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी। इसका परिणाम 4 मई को घोषित हुआ। इसके बाद 20 मई को श्रेणीवार परिणाम जारी किया गया और 1 जून को संशोधित परिणाम घोषित हुआ। मुख्य परीक्षा 27 से 29 जून 2026 तक आयोजित की गई थी, जबकि इसका परिणाम 17 सितंबर को जारी हुआ। अब हरियाणा लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवारों के लिए यह परिणाम चयन प्रक्रिया का अहम पड़ाव है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपने अंकों, रैंक और चयन से जुड़ी आगे की जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक अधिसूचना देखें।
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