2nd CDS of India: पहली बार गैर सेना प्रमुख रिटायर्ड अधिकारी को बनाया सीडीएस, जानें नियुक्ति प्रक्रिया व बदलाव

Published by: देवेश शर्मा Updated Wed, 28 Sep 2022 09:03 PM IST

2nd CDS Of The India Know Interesting Facts: देश में पहली बार किसी गैर-सेना प्रमुख और रिटायर्ड अधिकारी को सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। हालांकि, इससे पहले भी सेना के संगठन और प्रशासनिक ढांचे में समय-समय पर कई बदलाव हुए हैं।

भारत सरकार ने 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पद सृजित किया था। जनवरी, 2020 में तत्कालीन जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला था। 08 दिसंबर, 2021 को जनरल रावत के निधन के बाद से सीडीएस का पद लंबे समय तक रिक्त रहा। इसके बाद 28 सितंबर, 2022 को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। सेना भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को इस बारे में पता होना बेहद आवश्यक है, ऐसी जानकारियां यहां इस खबर में दी गई है।

सीडीएस की नियुक्ति कौन और कैसे करता है?

सीडीएस की नियुक्ति के लिए बुनियादी मानदंड बेहद सरल हैं। तीनों सेवाओं - भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना (IAF) और भारतीय नौसेना का कोई भी कमांडिंग ऑफिसर यानी सेना प्रमुख समेत शीर्ष सेवारत अधिकारियों के साथ सेवानिवृत्त प्रमुखों और कमांडर-इन-चीफ रैंक पर रहे अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के पद के लिए पात्र होता है। नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को सैन्य अधिकारी की योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर निर्णय लेना होता है।



सीडीएस भारतीय सशस्त्र बलों के सेवारत अधिकारियों में से एक चार सितारा रैंक का अधिकारी होता है। सेना प्रमुखों में "फर्स्ट अमंग इक्वल्स" होता है। हालांकि, इस बार रक्षा मंत्रालय ने तीनों सैन्य बलों से सेवारत प्रमुखों समेत शीर्ष पांच सेवारत अधिकारियों के साथ सेवानिवृत्त प्रमुखों और कमांडर-इन-चीफ रैंक के अधिकारियों के नाम भी मांगें थे, जो जनवरी 2020 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे।



आजादी के बाद से अब तक हुए बड़े बदलाव

देश की आजादी के बाद से अब तक भारतीय सेना में बहुत कुछ बदला है। इसलिए भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भारतीय सेना की संरचना, कोर, ब्रिगेड और बटालियन आदि अहम जानकारियों से जुड़ीं बातें जानना जरूरी है। आइए देखते हैं इंडियन आर्मी के संगठनात्मक प्रमुख बदलावों को ...