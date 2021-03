शिक्षा मंत्री 24 मार्च को लॉन्च करेंगे सीबीएसई असेसमेंट फ्रेमवर्क, पढ़िए विस्तृत खबर

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ 24 मार्च को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के असेसमेंट फ्रेमवर्क का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री के ट्वीट के अनुसार वे आज शाम 5 बजे विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय के फ्रेमवर्क काे लॉन्च करेंगे। यह कार्यक्रम सीबीएसई और ब्रिटिश काउंसिल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है।

I will be launching the '#CBSE Assessment Framework for Science, Maths and English classes'