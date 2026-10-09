डीयू पीएचडी दाखिला 2026: 18 अक्टूबर तक भर दें फॉर्म, दिसंबर और जून की नेट परीक्षा के स्कोर से मिलेगा मौका

कब होंगे पीएचडी के साक्षात्कार?

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किन नेट परीक्षाओं के स्कोर होंगे मान्य?

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चयनित अभ्यर्थियों को कब तक मिलेगी मंजूरी?

दस्तावेजों के सत्यापन में क्या सावधानी रखें?

कितना देना होगा आवेदन शुल्क?

पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी दाखिले के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, साक्षात्कार 21 से 31 अक्टूबर 2026 तक होंगे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों के लिए ऑफलाइन साक्षात्कार में शामिल होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को संबंधित विभाग में निर्धारित तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। इसलिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपने विषय और विभाग से जुड़ी सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए, ताकि साक्षात्कार की तारीख, समय और अन्य जरूरी निर्देशों को लेकर कोई परेशानी न हो।डीयू के पीएचडी दाखिले में दिसंबर 2025 और जून 2026 में आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के स्कोर मान्य होंगे। पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए संबंधित विभाग की ओर से जारी निर्देशों को समझना जरूरी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन और परीक्षा से जुड़े दस्तावेज तैयार रखें। दाखिले की पात्रता, विषयवार शर्तों और अन्य आवश्यक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की ओर से जारी आधिकारिक सूचना बुलेटिन को ही आधार बनाएं।साक्षात्कार के बाद संबंधित विभागों की डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी (डीआरसी) और बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडी (बीआरएस) चयनित अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश करेंगे। इसके लिए 10 नवंबर 2026 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को 15 नवंबर 2026 तक फीस का भुगतान करना होगा। विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि विभिन्न पीएचडी कार्यक्रमों में उपलब्ध सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है। यदि किसी विभाग को योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो वह संबंधित सीट को रिक्त छोड़ सकता है। इसलिए आवेदन करना अपने आप में दाखिले की गारंटी नहीं है।दाखिले के समय उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाणपत्रों के साथ संबंधित विभाग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। विश्वविद्यालय ने चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर दस्तावेज फर्जी, गलत या अधूरे पाए जाने पर दाखिला रद्द किया जा सकता है। ऐसे में अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान दी गई जानकारी और प्रमाणपत्रों की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। प्रवेश से जुड़ी नई सूचनाओं के लिए विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल और संबंधित विभाग की वेबसाइट नियमित रूप से देखना भी जरूरी है।डीयू पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण शुल्क श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रति कार्यक्रम 300 रुपये देने होंगे। वहीं, सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-नॉन क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 750 रुपये है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सूचना बुलेटिन में दिए गए शुल्क और आवेदन संबंधी निर्देशों की जांच करनी चाहिए।क्या दोबारा भी खुलेगा पंजीकरण पोर्टल?दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान पीएचडी पंजीकरण पोर्टल एक साल में एक से अधिक बार खोला जा सकता है। हालांकि, मौजूदा चरण में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 18 अक्टूबर की अंतिम तिथि का पालन करना होगा। विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों को प्रवेश पोर्टल, ई-मेल और संबंधित विभाग की वेबसाइट नियमित रूप से जांचने की सलाह दी है, ताकि वे किसी महत्वपूर्ण सूचना या बदलाव से चूक न जाएं।