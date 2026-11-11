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डीयू: शोध के लिए बढ़ाए क्रेडिट, लेकिन मूल्यांकन की प्रक्रिया साफ नहीं; कुलपति को पत्र लिखकर मांगे नए निर्देश

Wed, 11 Nov 2026 09:41 AM IST
शिवम तिवारी अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 11 Nov 2026 09:41 AM IST
सार

दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तहत शोध करने वाले छात्रों के मूल्यांकन को लेकर शिक्षकों ने सवाल उठाए हैं। नए नियमों में सातवें और आठवें सेमेस्टर में शोध के लिए 10-10 क्रेडिट तय किए गए हैं। अब हर सेमेस्टर में 400 अंकों का मूल्यांकन होगा। शिक्षकों ने कुलपति से इसकी प्रक्रिया और मानकों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।
 

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Delhi University Research Evaluation Teachers Raise Questions Over New Assessment Rules
Delhi University - फोटो : AI Generated

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दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में शोध करने वाले छात्रों के मूल्यांकन को लेकर शिक्षकों ने सवाल उठाए हैं। नए नियमों के तहत अब छात्रों को सातवें और आठवें सेमेस्टर में शोध के लिए अलग-अलग 10-10 क्रेडिट दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि दोनों सेमेस्टर मिलाकर शोध के कुल 20 क्रेडिट होंगे। इस बदलाव के बाद हर सेमेस्टर में शोध का मूल्यांकन 400 अंकों के आधार पर किया जाएगा। शिक्षकों का कहना है कि विश्वविद्यालय ने क्रेडिट तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन मूल्यांकन किस तरीके से होगा, यह साफ नहीं किया है।
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शिक्षकों ने कुलपति को पत्र क्यों लिखा?

  • डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह को पत्र लिखा है।
  • संगठन ने सातवें और आठवें सेमेस्टर के शोध मूल्यांकन के लिए नए और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।
  • शिक्षकों के मुताबिक, विश्वविद्यालय ने शोध के क्रेडिट और अंकों में बढ़ोतरी तो कर दी है, लेकिन मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया नहीं बताई है।
  • ऐसे में छात्रों और शिक्षकों के सामने यह सवाल है कि शोध कार्य को किस आधार पर परखा जाएगा और उसके अंक किस तरह दिए जाएंगे।

क्रेडिट और अंकों में कितना बदलाव हुआ?

अखबार में प्रकाशित जानकारी के अनुसार, अकादमिक परियोजना और उद्यमिता से जुड़े विकल्पों के क्रेडिट 6 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं। यह व्यवस्था सत्र 2026-27 से लागू होनी है। इसके तहत सातवें और आठवें सेमेस्टर में शोध के लिए 10-10 क्रेडिट तय किए गए हैं। पहले शोध मूल्यांकन के लिए 6 क्रेडिट के आधार पर अधिकतम 240 अंक निर्धारित थे। अब क्रेडिट बढ़ाकर 10 किए जाने के बाद हर सेमेस्टर में 400 अंकों का मूल्यांकन होगा। इस बदलाव ने मूल्यांकन के तरीके और उसकी जरूरत को लेकर बहस शुरू कर दी है।
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शोध के लिए कौन-से नियम जरूरी हैं?

डीटीएफ ने मांग की है कि शोध के क्रेडिट बढ़ाने के नाम पर छात्रों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। संगठन के अनुसार, कैपस्टोन शोध के लिए शोध पत्र प्रकाशित कराना, किताब या पुस्तक का अध्याय लिखना, पेटेंट हासिल करना अथवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। शिक्षकों का मानना है कि शोध का मूल्यांकन उसके विषय, गहराई, गुणवत्ता और छात्र के वास्तविक काम के आधार पर होना चाहिए। हर छात्र के लिए प्रकाशन या पेटेंट जैसी शर्तें रखना सही नहीं होगा।
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मूल्यांकन में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

शिक्षकों का कहना है कि शोध मूल्यांकन में विषय की गुणवत्ता, उसकी गहराई, छात्र की मेहनत और शोध के दौरान मार्गदर्शक के साथ उसके काम को महत्व दिया जाना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय को जल्द नए नियम जारी करने चाहिए। साथ ही, छात्रों और शिक्षकों को शोध कार्य शुरू करने से पहले ही मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया और मानकों की जानकारी मिलनी चाहिए। इससे छात्रों को पता रहेगा कि उनसे किस तरह के काम की उम्मीद की जा रही है और उन्हें किन आधारों पर अंक मिलेंगे। डीटीएफ ने इसी स्पष्टता की मांग विश्वविद्यालय प्रशासन से की है।
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