राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026: कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद? जानें शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान

भारत में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (National Education Day) मनाया जाता है। यह दिन देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और सभी तक शिक्षा पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण काम किए थे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का उद्देश्य शिक्षा के महत्व को समझाना और देश के विकास में इसकी भूमिका को रेखांकित करना है। यह दिन सभी बच्चों और युवाओं को अच्छी शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत भी याद दिलाता है।

कब और क्यों हुई राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत?

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा 11 सितंबर 2008 को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की थी। अब इस मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। घोषणा के अनुसार, हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाना तय हुआ। इसका पहला आयोजन 11 नवंबर 2008 को हुआ था। इस दिन को मौलाना आजाद के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को याद करने और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए चुना गया। तब से हर साल देशभर में यह दिवस मनाया जाता है।

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कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद?

मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था।

वे स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान, पत्रकार और शिक्षाविद थे।

उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

देश आजाद होने के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने।

उन्होंने 1947 से 1958 तक इस पद पर काम किया।



शिक्षा मंत्री बने रहने के दौरान उन्होंने शिक्षा के अवसर बढ़ाने, उच्च शिक्षा को मजबूत करने और विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मौलाना आजाद का मानना था कि शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। किसी की सामाजिक या आर्थिक स्थिति उसके शिक्षा पाने के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। वे महिलाओं की शिक्षा के भी समर्थक थे। उनका मानना था कि आधुनिक विज्ञान और ज्ञान देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी हैं।

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शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में क्या रहा मौलाना आजाद का योगदान?

मौलाना आजाद ने देश में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उनके कार्यकाल और शिक्षा संबंधी सोच से जुड़े कुछ प्रमुख संस्थान और संगठन इस प्रकार हैं:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC): देश में उच्च शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों को उनका समर्थन मिला।

देश में उच्च शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों को उनका समर्थन मिला। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT): देश का पहला आईआईटी, आईआईटी खड़गपुर, 1951 में उनके कार्यकाल के दौरान स्थापित हुआ।

देश का पहला आईआईटी, आईआईटी खड़गपुर, 1951 में उनके कार्यकाल के दौरान स्थापित हुआ। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE): देश में तकनीकी शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों को उनका समर्थन मिला।

देश में तकनीकी शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों को उनका समर्थन मिला। सांस्कृतिक संस्थान: साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी जैसे संस्थानों के विकास में भी उनका योगदान रहा।

शिक्षा और देश के विकास में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 1992 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों है महत्वपूर्ण?

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमें याद दिलाता है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति और समाज के विकास का आधार भी है। शिक्षा से लोगों को बेहतर अवसर मिलते हैं और वे देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। यह दिन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, साक्षरता बढ़ाने, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और सभी विद्यार्थियों तक बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं पहुंचाने की जरूरत पर भी ध्यान दिलाता है।



इस अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें भाषण, निबंध लेखन, वाद-विवाद, परिचर्चा और जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। इन गतिविधियों के जरिए विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व और देश की शिक्षा व्यवस्था को बनाने में योगदान देने वाले लोगों के बारे में बताया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना आजाद के विचारों और उनके योगदान को याद करने के साथ यह संदेश देता है कि देश के हर विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा पाने का समान अवसर मिलना चाहिए।